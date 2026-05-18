Γεραπετρίτης: Πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία - Μήνυμα στην Τουρκία

«Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά» διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών για τις πληροφορίες και τις διαρροές ότι η Άγκυρα θα επιχειρήσει να νομοθετήσει το ανυπόστατο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας 

Δημήτρης Μάνωλης

Συνεδριο του ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ -Πρωτη μερα με θεμα Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας",-Ενρξη με Έρευνα της Metron Analysis -«Τι προσλαμβάνει και τι περιμένει η ελληνική κοινωνία»--Συζήτηση Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κουβαράς, Δημοσιογράφος (ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)
«Αναλόγως του περιεχομένου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης», προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη «Γαλάζια Πατρίδα», σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας».

Στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε την παρούσα συγκυρία ως «σημαντικό σταυροδρόμι» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τρία χρόνια μετά την έναρξη της προσπάθειας επανεκκίνησης του διαλόγου το 2023.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι για τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας.

Πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές. Δεν καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε η θέση για τη «Γαλάζια Πατρίδα» μετρά δεκαετίες στην Τουρκία και διευκρίνισε ότι «αναλογως του περιεχομένου» της νομοθετικής ρύθμισης «πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης».

Σημείωσε επίσης ότι «ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα πρόκειται για μία μονομερή ενέργεια και δε θα έχει καμία επίδραση στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρξει απόπειρα είναι προφανές οτι θα δημιουργηθεί ένταση». «Η ελληνική πολιτεία έχει πάντα έτοιμα τα σενάρια» τόνισε, προσθέτοντας «η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά».

Απαντώντας στην κριτική αν οι τελευταίες εξελίξεις είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των «ήρεμων νερών», ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα έχει καταφέρει να προχωρήσει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, την απάντηση επί του πεδίου για την αποστρατικοποίηση και στην ενίσχυση των συμμαχιών με χώρες όπως Ισραήλ, ΗΠΑ, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία χάρη στην πολιτική των ήρεμων νερών. «Το αποτύπωμα της Ελλάδας είναι μεγαλύτερο από ποτέ.

Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, υπάρχουν για να ενδυναμώνουν τη θέση της Ελλάδας» και διευκρίνισε: «Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια, η αδράνεια είναι πάντα οπισθοδρόμηση» συμπληρώνοντας ότι καθε φορα που η Ελλάδα υποβαθμίζει μία περίσταση, «βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση». «Χρειάζεται μια γνήσια ενεργητική πολιτική» τόνισε.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ελληνική πλευρά επέλεξε την τελευταία τριετία να επενδύσει στη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, παρά τις δυσκολίες και τις πάγιες διαφωνίες. «Ήταν δύσκολη αυτή η προσπάθεια» παραδέχθηκε σημειώνοντας ότι «μέσα σε αυτή την τριετία κατακτήσαμε αρκετά: να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για να απομειώνουμε τις εντάσεις» σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν «απτά αποτελέσματα», όπως μειωμένες παραβιάσεις εναέριου χώρου, μείωση μεταναστευτικών ροών, τουριστική άνοδος και εμπορικές σχέσεις.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «δε θα υπάρχει βιώσιμη ειρήνη» όσο παραμένει άλυτο το βασικό ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη γεωπολιτική της θέση τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες. Σε ότι αφορά στο οπλισμένο θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το γεγονός «εξαιρετικά σοβαρό», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι λήξαν».

Όπως είπε, είναι «αδιανόητο» να βρίσκεται ένα τέτοιο αντικείμενο στις ελληνικές ακτές και ότι πρόκειται για ένα «τεράστιο θέμα για την ασφάλεια, για την οικονομική ζωή και για το περιβάλλον», ενώ προειδοποίησε ότι «η Μεσόγειος δεν αντέχει να καταστεί κέντρο επιχειρήσεων».

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αναμένει το τελικό πόρισμα του ΓΕΕΘΑ και διαμήνυσε ότι μόλις το παραλάβει «θα υπάρξουν οι αναγκαίες ενέργειες τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς στους διεθνείς οργανισμούς».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει την Ουκρανία, λέγοντας ότι αποτέλεσε «εθνική στρατηγική της χώρας» και ότι «1000 φορές θα πάρουμε την ίδια θέση γιατί είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση της Ελλάδας κατά του αλυτρωτισμού και υπέρ του διεθνούς δικαίου». Υπογράμμισε ακόμη ότι «δεν θα επιτρέψουμε να μεταφερθεί το θέατρο επιχειρήσεων στη Μεσόγειο», προσθέτοντας πως «ένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκταση του, αντιθέτως επιβαρύνεται».

