Κώστας Μπακογιάννης: «Είναι αδιανόητο να δανείζεται ο Δήμος και να φεσώνετε τον Αθηναίο δημότη»

Την έντονη ανησυχία του για την οικονομική πολιτική του Δήμου Αθηναίων εξέφρασε ο Κώστας Μπακογιάννης, αφού ενημερώθηκε εκ παραδρομής από αντιδήμαρχο, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρόθεση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως επεσήμανε ο Κώστας Μπακογιάννης, «πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη πολιτική επιλογή, η οποία υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου Αθηναίων, μεταφέροντας οικονομικά βάρη και υποχρεώσεις στις επόμενες διοικήσεις και στους δημότες για πολλά χρόνια».

Μάλιστα τόνισε ότι «προφανώς για αυτό και η απόφαση ελήφθη εν κρυπτώ, χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση ή ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

«Ετοιμάζεστε να πάρετε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό πρώτη φορά το ακούμε σήμερα. Και αναρωτιόμαστε με ποια οικονομική λογική θα πάρετε αυτό το δάνειο. Και αν έχετε αντιληφθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποθηκεύσετε το μέλλον του Δήμου Αθηναίων», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Είναι αδιανόητο να δανείζεται ο Δήμος αυτή τη στιγμή χρήματα και να φεσώνετε τον Αθηναίο δημότη» συμπλήρωσε.

