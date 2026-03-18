Μπακογιάννης: Αντιδράσεις για το πάρκο στα Άνω Πατήσια - Βίντεο

Τις περιοδείες του στις γειτονιές της Αθήνας συνεχίζει ο Κώστας Μπακογιάννης, διατηρώντας σταθερή επαφή με τους δημότες προκειμένου να αναδεικνύει ζητήματα της καθημερινότητας που συχνά απουσιάζουν από την κεντρική επικαιρότητα.

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στα Άνω Πατήσια, βρέθηκε στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα σημαντικό τοπικό πρόβλημα που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.

Το ζήτημα αφορά έναν χώρο ο οποίος προοριζόταν αρχικά να αξιοποιηθεί και να διαμορφωθεί σε πάρκο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το εν λόγω ακίνητο δεν πέρασε ποτέ στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων.

Η αδυναμία απόκτησης του χώρου από τη δημοτική αρχή είχε ως άμεση συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος για την αξιοποίησή του από τον ιδιώτη ιδιοκτήτη. Πλέον, δρομολογείται κανονικά η ανοικοδόμηση του οικοπέδου, γεγονός που προκαλεί την αναστάτωση της τοπικής κοινωνίας που διεκδικούσε τη δημιουργία του πάρκου.

