Μπέλα Χαντίντ: Φόρεσε το απόλυτο χρυσό μπικίνι και παρέδωσε μαθήματα real luxury πάνω σε σκάφος

Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, που συνδύαζαν ιδανικά το τερπνόν μετά του ωφελίμου, απόλαυσε η Μπέλα Χαντίντ. Το διάσημο top model μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της μια σειρά από άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και η δουλειά μπορεί να κρύβει στιγμές ξεγνοιασιάς.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Σάββατο (30.5.26), η Μπέλα Χαντίντ ποζάρει ανέμελη σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, απολαμβάνοντας τον πρωινό της καφέ παρέα με εντυπωσιακές συναδέλφους της. «Οι πρωινοί καφέδες πριν τη δουλειά δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι από εδώ και στο εξής», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα. Τα βλέμματα, βέβαια, μαγνήτισε το εντυπωσιακό χρυσό μπικίνι της, το οποίο αναδείκνυε τις άψογες αναλογίες της, με τα likes και τα αποθεωτικά σχόλια να πέφτουν «βροχή».

Πίσω όμως από τα λαμπερά φλας και τα ειδυλλιακά τοπία, κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα. Η Μπέλα Χαντίντ δεν ξεχνά τη δική της καθημερινή μάχη, καθώς εδώ και 13 χρόνια παλεύει με τη νόσο του Lyme. Στο παρελθόν, το μοντέλο δεν δίστασε να τσαλακώσει την εικόνα του, ανεβάζοντας φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο, ενώ η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, έχει μιλήσει ανοιχτά για τον πόνο του να βλέπει το παιδί της να «παλεύει σιωπηλά» με την ασθένεια.

