Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε με αποκαλυπτικό καφέ μπικίνι σε κρουαζιέρα της στο Σαιν-Τροπέ

Η Μπέλα Χαντίντ μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με τη καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα αποκαλυπτικό καφέ μπικίνι, καθώς έκανε κρουαζιέρα με πολυτελές γιοτ στο Σαιν-Τροπέ.

Το 29χρονο μοντέλο έδειχνε εντυπωσιακή, αναδεικνύοντας τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς της με ένα τριγωνικό μπικίνι.

Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, η μελαχρινή καλλονή επέλεξε χρυσή αλυσίδα στη μέση, χρυσά σκουλαρίκια και ένα λευκό scrunchie στα μαλλιά της.

Καθώς απολάμβανε τον ήλιο μαζί με φίλη της, η Μπέλα χαλάρωνε πάνω στο σκάφος πίνοντας σαμπάνια και αλλάζοντας διαφορετικά outfits.

Μία από τις εμφανίσεις της περιλάμβανε ένα πολύχρωμο slip φόρεμα του οίκου Emilio Pucci, ενώ σε άλλη περίσταση φόρεσε ένα λευκό διάφανο σετ με παντελόνι.

Bella Hadid flaunts her toned physique in a skimpy black bikini as she enjoys a trip around Saint-Tropez on a luxury yacht https://t.co/CMxGO3h2uY

— Daily Mail (@DailyMail) May 28, 2026



Η εμφάνισή της έρχεται λίγες ημέρες αφότου συνέχισε τις τολμηρές αναρτήσεις από τις διακοπές της στο Σαιν-Τροπέ, δημοσιεύοντας στο Instagram μια τόπλες φωτογραφία της.

Το super model — που το περασμένο Σαββατοκύριακο εθεάθη σε γιοτ φορώντας κόκκινο μπικίνι — δημοσίευσε στα Stories του Instagram μια ιδιαίτερα τολμηρή φωτογραφία για τους σχεδόν 60 εκατομμύρια ακολούθους της.

Η Μπέλα Χαντίντ φορούσε μια μίνι φούστα σε απαλό ροδακινί χρώμα με δαντελένιες λεπτομέρειες σε ιβουάρ αποχρώσεις, κρατώντας το ασορτί τοπ μπροστά από το γυμνό της στήθος.

Bella Hadid spotted yachting in Saint-Tropez, France ? ?: https://t.co/AO805SwVIE pic.twitter.com/RDHhGh5Xy5

— Page Six (@PageSix) May 27, 2026



Παράλληλα κρατούσε στα χέρια της και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ενώ τραβούσε τη φωτογραφία με το κινητό της, τοποθετώντας το ακριβώς μπροστά από το πρόσωπό της.

Την Κυριακή, η Μπέλα συνέχισε τις πολυτελείς διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα κάνοντας βόλτα με jet ski μαζί με τη φίλη της Fanny Bourdette-Donon.

Η ίδια, που είναι γνωστή για την αγάπη της στην ιππασία, οδηγούσε το jet ski με άνεση, ενώ η φίλη της κρατιόταν πάνω της κατά τη διάρκεια της διαδρομής στη Μεσόγειο. Και οι δύο φορούσαν μαύρα σωσίβια για λόγους ασφαλείας.

Η Μπέλα Χαντίντ επέλεξε μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου και ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό με halter λαιμόκοψη και βολάν λεπτομέρειες, αφήνοντας ακάλυπτη την πλάτη της.

Το μοντέλο — που γιόρταζε τη δέκατη συνεχόμενη χρονιά της «αγαπημένης της εβδομάδας» — έδειχνε ενθουσιασμένη σαν μικρό παιδί καθώς γλιστρούσε από τη μεγάλη νεροτσουλήθρα του σκάφους στη θάλασσα.

Πρόκειται για μία από τις πολυτελείς παροχές του superyacht «Seven Sins», το οποίο ενοικιάζεται έναντι περίπου 348.500 δολαρίων την εβδομάδα.

Το εντυπωσιακό τριώροφο γιοτ, μήκους περίπου 52 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 11 άτομα σε πέντε καμπίνες. Κατασκευάστηκε το 2017 στο Sanlorenzo και ανακαινίστηκε το 2024.

