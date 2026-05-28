Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε με αποκαλυπτικό καφέ μπικίνι σε κρουαζιέρα της στο Σαιν-Τροπέ

Το 29χρονο μοντέλο συνεχίζει να «ανεβάζει» το θερμόμετρο στην Γαλλική Ριβιέρα

Ανθή Κουρεντζή

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε με αποκαλυπτικό καφέ μπικίνι σε κρουαζιέρα της στο Σαιν-Τροπέ

Η Μπέλα Χαντίντ / AP

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
Snapshot powered by AI

Η Μπέλα Χαντίντ μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με τη καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα αποκαλυπτικό καφέ μπικίνι, καθώς έκανε κρουαζιέρα με πολυτελές γιοτ στο Σαιν-Τροπέ.

Το 29χρονο μοντέλο έδειχνε εντυπωσιακή, αναδεικνύοντας τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς της με ένα τριγωνικό μπικίνι.

Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, η μελαχρινή καλλονή επέλεξε χρυσή αλυσίδα στη μέση, χρυσά σκουλαρίκια και ένα λευκό scrunchie στα μαλλιά της.

Καθώς απολάμβανε τον ήλιο μαζί με φίλη της, η Μπέλα χαλάρωνε πάνω στο σκάφος πίνοντας σαμπάνια και αλλάζοντας διαφορετικά outfits.

Μία από τις εμφανίσεις της περιλάμβανε ένα πολύχρωμο slip φόρεμα του οίκου Emilio Pucci, ενώ σε άλλη περίσταση φόρεσε ένα λευκό διάφανο σετ με παντελόνι.

Η εμφάνισή της έρχεται λίγες ημέρες αφότου συνέχισε τις τολμηρές αναρτήσεις από τις διακοπές της στο Σαιν-Τροπέ, δημοσιεύοντας στο Instagram μια τόπλες φωτογραφία της.

Το super model — που το περασμένο Σαββατοκύριακο εθεάθη σε γιοτ φορώντας κόκκινο μπικίνι — δημοσίευσε στα Stories του Instagram μια ιδιαίτερα τολμηρή φωτογραφία για τους σχεδόν 60 εκατομμύρια ακολούθους της.

Η Μπέλα Χαντίντ φορούσε μια μίνι φούστα σε απαλό ροδακινί χρώμα με δαντελένιες λεπτομέρειες σε ιβουάρ αποχρώσεις, κρατώντας το ασορτί τοπ μπροστά από το γυμνό της στήθος.

Παράλληλα κρατούσε στα χέρια της και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ενώ τραβούσε τη φωτογραφία με το κινητό της, τοποθετώντας το ακριβώς μπροστά από το πρόσωπό της.

Την Κυριακή, η Μπέλα συνέχισε τις πολυτελείς διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα κάνοντας βόλτα με jet ski μαζί με τη φίλη της Fanny Bourdette-Donon.

Η ίδια, που είναι γνωστή για την αγάπη της στην ιππασία, οδηγούσε το jet ski με άνεση, ενώ η φίλη της κρατιόταν πάνω της κατά τη διάρκεια της διαδρομής στη Μεσόγειο. Και οι δύο φορούσαν μαύρα σωσίβια για λόγους ασφαλείας.

Η Μπέλα Χαντίντ επέλεξε μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου και ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό με halter λαιμόκοψη και βολάν λεπτομέρειες, αφήνοντας ακάλυπτη την πλάτη της.

Το μοντέλο — που γιόρταζε τη δέκατη συνεχόμενη χρονιά της «αγαπημένης της εβδομάδας» — έδειχνε ενθουσιασμένη σαν μικρό παιδί καθώς γλιστρούσε από τη μεγάλη νεροτσουλήθρα του σκάφους στη θάλασσα.

Πρόκειται για μία από τις πολυτελείς παροχές του superyacht «Seven Sins», το οποίο ενοικιάζεται έναντι περίπου 348.500 δολαρίων την εβδομάδα.

Το εντυπωσιακό τριώροφο γιοτ, μήκους περίπου 52 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 11 άτομα σε πέντε καμπίνες. Κατασκευάστηκε το 2017 στο Sanlorenzo και ανακαινίστηκε το 2024.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

13:03WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ