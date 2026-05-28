Κλήρωση Τζόκερ 28/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 4, 11, 33, 18, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 2.

