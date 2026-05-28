Τρομοκρατική επίθεση στην Ελβετία: Βίντεο δείχνει τον μανιασμένο δράστη να φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ»

Βίντεο δείχνει την προσπάθεια ενός δασκάλου να προστατεύσει τους μικρούς μαθητές του από τη μανία του δράστη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ένας 31χρονος άνδρας επιτέθηκε μεχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, τραυματίζοντας τρία άτομα.
  • Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με μαρτυρίες.
  • Ο ύποπτος έχει διπλή υπηκοότητα Ελβετίας
  • Τουρκίας και είχε πρόσφατα επιστρέψει από την Τουρκία.
  • Πριν την επίθεση, ο δράστης είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού κρίθηκε μη επικίνδυνος.
  • Οι ελβετικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια με κίνητρο τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό.
Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι ελβετικές αρχές την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας άνδρας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ το πρωί της Πέμπτης, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος έδειξαν τον φερόμενο ως δράστη, που αναγνωρίστηκε ως ο 31χρονος Νεσίπ Ντεντέλερ να τρέχει δίπλα από μια ομάδα τρομοκρατημένων μικρών μαθητών με το μαχαίρι στο χέρι, ενώ ο δάσκαλός τους προσπαθούσε να τους προστατεύσει.

Πολλοί μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι ο δράστης φώναζε «Allahu Akbar», που στα αραβικά σημαίνει «Ο Θεός είναι μεγάλος», καθώς εξαπέλυε τη βίαιη οργή του και έτρεχε δίπλα από την σχολική ομάδα.

Οι τραυματίες, όλοι Ελβετοί πολίτες, ηλικίας είναι ηλικίας 28, 43 και 52 ετών.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας στο καντόνι της Ζυρίχης, δήλωσε το απόγευμα στους δημοσιογράφους ότι «από την σκηνή του εγκλήματος είναι σαφές ότι το κίνητρο για αυτή την πράξη πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού».

Ένας περαστικός δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο Blick: «Άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει “Allahu Akbar” πέντε ή έξι φορές με πολύ έντονο και ταραγμένο τρόπο».

Εικόνες που μοιράστηκαν διάφορα ελβετικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν έναν άνδρα με μακριά καστανά μαλλιά, που φορούσε μαύρο μπλουζάκι και γκρι σορτς, να συνοδεύεται από την αστυνομία μετά τη σύλληψή του.


Αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν σήμερα ότι ο ύποπτος, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα Ελβετίας-Τουρκίας, είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία την Κυριακή, κάνοντας «ασυνάρτητες δηλώσεις».

Οι αστυνομικοί τον παρέπεμψαν σε ψυχιατρική κλινική στο Βίντερτουρ, αλλά αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη, αφού οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελούσε πλέον κίνδυνο για τον εαυτό του ή για άλλους, σύμφωνα με το ελβετικό πρακτορείο SRF.

Σύμφωνα με το SRF, ο Ντεντέλερ, υποστηρικτής της τζιχάντ, γεννήθηκε στην Ελβετία και απέκτησε ελβετική υπηκοότητα το 2009. Μετακόμισε στην Τουρκία το 2024 και επέστρεψε στην Ελβετία αυτόν τον μήνα.

Η αστυνομία της Ζυρίχης διεξάγει εντατική έρευνα για να διασαφηνίσει το ιστορικό της επίθεσης και να καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα σχετικά με το κίνητρο.

Το Βίντερτουρ έχει περίπου 123.000 κατοίκους και βρίσκεται στη βορειοανατολική Ελβετία, κοντά στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Ζυρίχη.

