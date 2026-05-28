Βερόνικα Αργέντζη: Σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση για το sex symbol των 90s - «Αγχώνομαι με την έκθεση»

Για τη διαχείριση της επιτυχίας σε νεαρή ηλικία αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους και τις σχέσεις της μίλησε σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις της η Βερόνικα Αργέντζη.

Η πρωταγωνίστρια των 90s που γνώρισε τεράστια δημοσιότητα και έγινε ένα από τα sex symbols της εποχής δήλωσε: «Δεν ήτανε και το ευκολότερο δεκαεννιά χρονών κοριτσάκι να επωμίζεσαι τέτοια επιτυχία. Είναι αρκετά δύσκολο και κάνεις και πολλά λάθη, έτσι; Δεν είναι κάτι έτοιμο, δεν υπάρχει εμπειρία. Δεν ήμουνα ένα άβγαλτο πλάσμα. Ήμουνα ένας συγκροτημένος άνθρωπος όσον αφορά τα εργασιακά μου και να είμαι σωστή και να μη δημιουργώ θέματα, γιατί δούλευα από πολύ μικρή. Ωστόσο, η διαχείριση της εικόνας είναι άλλο πράγμα».

Για τις ανθρώπινες σχέσεις η Βερόνικα Αργέντζη δήλωσε: «Εύκολα κάνω φίλους. Κοίτα, γιατί να κάνω εχθρούς; Αρχικά ή, μάλλον, γιατί να δημιουργώ μία εντύπωση απόστασης; Ανασφάλεια έχω μόνο στο τι θα πω, δηλαδή έχω προβάρει πολλές ώρες, ας πούμε. Θα με ρωτήσουν αυτό, θα μου κάνουν εκείνο… πώς κάνουμε στο δημοτικό, πώς κάνουμε στις εξετάσεις; Δεν ξέρω αν το πιστεύετε, όμως αγχώνομαι με την έκθεση, γιατί από πολύ μικρή πάντα είχα στο μυαλό μου: “Αμάν, πρέπει να προσέξω, να βάλω τα όριά μου”», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Βερόνικα Αργέντζη μίλησε για τις δύο δυσάρεστες στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί στη ζωή της, τον θάνατο της μητέρας της και τον θάνατο του συντρόφου της. Αναφερόμενη στη μητέρα της, η ηθοποιός δήλωσε ότι ήταν πολύ επώδυνο να διαχειριστεί τον θάνατό της, καθώς θεωρούσε τον εαυτό της υπεύθυνο. «Ταλαιπώρησα πολύ τη μαμά μου», ανέφερε η Βερόνικα Αργέντζη. «Ο θάνατος του συντρόφου μου ήταν, επίσης, μία πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς υπάρχει και ένα παιδί πίσω», κατέληξε η ηθοποιός.

