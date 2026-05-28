Παπασταύρου: «Για την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του πολίτη»

Συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος με την Ευρωπαία επίτροπο Περιβάλλοντος, Jessika Roswall

  • Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε την Ευρωπαία επίτροπο Jessika Roswall και συζήτησαν θέματα κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης υδάτων.
  • Το πρόγραμμα Antinero αναγνωρίζεται από την Ευρώπη ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για την ενεργό διαχείριση και πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
  • Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία, καθώς και θαλάσσια εθνικά πάρκα για την προστασία των θαλασσών.
  • Η Ευρωπαία επίτροπος τόνισε την ανάγκη προληπτικής δράσης και ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των κλιματικών κρίσεων.
  • Η λειψυδρία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα και τα νησιά της, με προτεραιότητα την πρόσβαση στο νερό και λύσεις βασισμένες στη φύση.
Την Ευρωπαία επίτροπο Περιβάλλοντος, Jessika Roswall, υποδέχθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με την οποία συζήτησαν για θέματα κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και διαχείρισης των υδάτων.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος και Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν έργα Αntinero στην περιοχή του Υμηττού, όπου ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε την κ. Roswell για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε: «Είχα τη χαρά να επισκεφτώ με την Ευρωπαία Επίτροπο κ. Jessika Roswall έργα Antinero, του ελληνικού προγράμματος πρόληψης και αποκατάστασης. Ένα έργο, το οποίο η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής», επισημαίνοντας ότι για την Ελλάδα και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε θεωρία. Δεν έχει να κάνει με τους λίγους, έχει να κάνει με τους πολλούς. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη».

«Γι' αυτό και προχωρούμε με τα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, για τον τουρισμό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη βιομηχανία. Οργανώνουμε τον χώρο, βάζουμε κανόνες», είπε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι «συγχρόνως, έχουμε τα δύο θαλάσσια εθνικά πάρκα στις Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο, με τα οποία πρωτοπορούμε στην προστασία των θαλασσών μας. Και έχουμε τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, που καλύπτουν πάνω από το 75% της έκτασης των περιοχών Natura. Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Από την πλευρά της, η κ. Roswall επεσήμανε την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και προληπτική δράση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» των κλιματικών κρίσεων, διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. «Η πρόληψη είναι το κλειδί», υπογράμμισε η επίτροπος, αναφερόμενη στη στρατηγική που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγους μήνες για την αντιμετώπιση των όλο και συχνότερων και καταστροφικότερων πυρκαγιών. «Δεν αρκεί να δρούμε μόνο όταν η πυρκαγιά έχει ήδη ξεσπάσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προστασία των δασών, των ανθρώπινων ζωών και των πλουτοπαραγωγικών πόρων απαιτεί συστηματική προετοιμασία. Επιπλέον, η κ. Roswall επεσήμανε τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι «κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις κλιματικές προκλήσεις». Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των χωρών είναι, σύμφωνα με την επίτροπο, «καθοριστικής σημασίας» για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η λειψυδρία, η οποία, όπως τόνισε, πλήττει ιδιαίτερα την Ελλάδα και τα νησιά της, όχι μόνο το τρέχον καλοκαίρι αλλά και τα προηγούμενα έτη. Η κ. Roswall ανέφερε ότι η πρόσβαση στο νερό και η υιοθέτηση λύσεων βασισμένων στη φύση αποτελούν προτεραιότητες.

«Η επίσκεψη μου στην Αθήνα», συμπλήρωσε, «αποτελεί μια ευκαιρία να αξιολογηθούν επιτόπου οι ανάγκες και να ενισχυθούν οι κοινές προσπάθειες για την πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας», κατέληξε, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

