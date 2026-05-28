Καλαμάτα: 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χαράδρα

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 32χρονος άνδρας στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, ο οποίος αγνοείτο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 32χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από χθες το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους και φίλους του. Το πρωί, άτομο από το φιλικό του περιβάλλον επικοινώνησε με τις αρχές, ενημερώνοντας ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε εντόπισε το όχημά του εκτός δρόμου, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στο ρέμα Τζιρόρεμα, στον δρόμο από το Γαρδίκι προς την Πολιανή και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, από τις 11 το πρωί έως και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων και αστυνομίας. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το αυτοκίνητο βρισκόταν μέσα σε χαράδρα, ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Το σημείο που εντοπίστηκε ο 32χρονος ΕΡΤ

Όταν οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, διαπίστωσαν δυστυχώς ότι ο 32χρονος οδηγός ήταν νεκρός μέσα σε αυτό. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του περιστατικού, με το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής να είναι αυτό του τροχαίου δυστυχήματος.

