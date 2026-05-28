Axios: Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία - Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ μιλά από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και έχει εκ δεξιών του τον αντιπρόεδρο ΤζειΝτι Βανς και εξ ευωνύμων του τον επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για παράταση εκεχειρίας και διαπραγματεύσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά η τελική έγκριση μένει στον Πρόεδρο Τραμπ.

Το μνημόνιο προβλέπει ελεύθερη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ χωρίς διοδία ή παρενοχλήσεις, με απαίτηση απομάκρυνσης ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών.

Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού για την παροχή εμπορευμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε χρόνο για να αξιολογήσει τη συμφωνία πριν δώσει την τελική του έγκριση.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, όπως ανέφεραν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή από την περιοχή που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Το δημοσίευμα του Axios επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος.

Όπως παρατηρεί το Axios, η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική πρόοδο από την έναρξη του πολέμου, αλλά μια τελική συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις πυρηνικές απαιτήσεις του Τραμπ θα απαιτούσε ακόμη περαιτέρω εντατικές διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν συμφωνηθεί ως επί το πλείστον μέχρι την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση από την ανώτατη ηγεσία, συνεχίζει το Axios.

Το δημοσίευμα του Axios

«Ο πρόεδρος θέλει να το σκεφτεί»

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι Ιρανοί επέστρεψαν αργότερα και δήλωσαν ότι είχαν τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει αυτό, αναφέρει το Axios.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά εκείνος δεν έδωσε αμέσως την έγκρισή του. «Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του πίστευαν ότι ήταν κοντά σε συμφωνία αρκετές φορές στα αρχικά στάδια του πολέμου, αλλά καμία από αυτές δεν υλοποιήθηκε, αναφέρει η ιστοσελίδα.

Ανοίγουν χωρίς περιορισμούς τα Στενά του Ορμούζ

Επικαλούμενο αξιωματούχους των ΗΠΑ, το Axios αναφέρει πως το MOU, θα ορίζει ότι ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι «χωρίς περιορισμούς». Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αυτό σημαίνει απουσία διοδίων και παρενοχλήσεων, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα συμβεί παράλληλα με την επανέναρξη της εμπορικής ναυτιλίας, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το μνημόνιο συνεννόησης θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Θα ορίζει επίσης ότι τα πρώτα θέματα που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών θα είναι ο τρόπος διάθεσης του υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και ο τρόπος αντιμετώπισης του ιρανικού προγράμματος εμπλουτισμού.

Οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το μνημόνιο συνεννόησης θα περιλαμβάνει επίσης τη συζήτηση ενός μηχανισμού που θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει εμπορεύματα και ανθρωπιστική βοήθεια.

