E6: Κοινή γραμμή για την ευρωπαϊκή εποπτεία αναζητούν οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ

Οι υπουργοί Οικονομικών των έξι μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών επιδιώκουν να διαμορφώσουν κοινή θέση σχετικά με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εποπτεία, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Οι υπουργοί της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας συναντώνται την Πέμπτη στο Βερολίνο, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους προώθησης της ένωσης κεφαλαιαγορών.