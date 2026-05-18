Είναι επίσημο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει τις πληρωμές με μετρητά πάνω από αυτό το ποσό

Ο στόχος της ΕΕ είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η αύξηση της διαφάνειας στην εσωτερική αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου κοινού κανόνα που περιορίζει τις πληρωμές με μετρητά σε εμπορικές συναλλαγές, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από τις 10 Ιουλίου 2027.

Από αυτή την ημερομηνία, οι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ δεν θα μπορούν πλέον να εξοφλούνται με μετρητά όταν τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους λειτουργεί ως επαγγελματίας ή επιχείρηση.

Η αλλαγή αυτή προκύπτει από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624, ο οποίος εγκρίθηκε στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού πακέτου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος του κανονισμού είναι η θέσπιση ενός κοινού ανώτατου ορίου σε όλη την ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκό ανώτατο όριο στα 10.000 ευρώ

Στην πράξη, ο κανονισμός ορίζει όριο 10.000 ευρώ για τις πληρωμές με μετρητά, δίνοντας όμως στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίσουν ακόμα πιο αυστηρά όρια, αν το επιθυμούν. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει ένα κοινό μέγιστο όριο, χωρίς να αποκλείει την εφαρμογή αυστηρότερων εθνικών κανόνων.

Παρότι ο κανονισμός δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2024 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η εφαρμογή του έχει οριστεί για τις 10 Ιουλίου 2027. Μέχρι τότε, διατηρείται μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής για τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται.

Αυτός ο χρονοδιάγραμμα αποκαθιστά την αλήθεια απέναντι σε φήμες περί άμεσου απαγορευτικού μέτρου στη χρήση μετρητών, εξασφαλίζοντας χρόνο για την ομαλή ενσωμάτωση των νέων κανόνων.

Τι αλλάζει στις αγορές και τις υπηρεσίες

Το βασικό στοιχείο της νέας ρύθμισης αφορά τις πληρωμές που σχετίζονται με την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ιδιώτες ή οι επιχειρήσεις που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες μπορούν να δέχονται πληρωμές σε μετρητά μόνο αν το ποσό είναι κάτω από τα 10.000 ευρώ. Πληρωμές άνω αυτού του ποσού θα πρέπει να γίνονται μέσω μεθόδων που παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Επιπλέον, προβλέπεται αυστηρότερος έλεγχος για τις περιστασιακές πληρωμές με μετρητά μεταξύ 3.000 και 10.000 ευρώ, με υποχρεωτική ταυτοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας σε ορισμένες περιπτώσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η νέα απαγόρευση δεν σηματοδοτεί την κατάργηση των μετρητών. Οι ιδιωτικές συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ενεργούν επαγγελματικά εξαιρούνται από την εφαρμογή του κανονισμού, διατηρώντας την ελευθερία χρήσης μετρητών σε προσωπικό επίπεδο.

Κίνητρα και στόχοι της ΕΕ για τον περιορισμό των μετρητών

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, το όριο αυτό αποσκοπεί στην αποτροπή της χρήσης μεγάλων ποσών μετρητών σε παράνομες δραστηριότητες όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Τα μετρητά θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητο μέσο όταν πρόκειται για την απόκρυψη της προέλευσης ή του προορισμού κεφαλαίων.

Η εναρμόνιση των κανόνων στοχεύει στη μείωση των νομικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών και στην αύξηση της διαφάνειας στην εσωτερική αγορά, καθιστώντας πιο δύσκολη τη μεταφορά ύποπτων συναλλαγών σε χώρες με πιο επιεικείς κανονισμούς.

Η πρακτική επίδραση της νέας ρύθμισης θα ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Σε κράτη με ήδη χαμηλά όρια στις πληρωμές με μετρητά, οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες, ενώ σε χώρες όπου η χρήση μετρητών ήταν πιο ελεύθερη, η προσαρμογή θα είναι πιο εμφανής, ειδικά σε συγκεκριμένους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Συνολικά, η ΕΕ δεν απαγορεύει τη χρήση μετρητών γενικά, αλλά επιδιώκει να περιορίσει τις υψηλού κόστους εμπορικές συναλλαγές σε μετρητά που δεν συνοδεύονται από επίσημα στοιχεία. Από τις 10 Ιουλίου 2027, αυτό θα αποτελεί το νέο κοινό πρότυπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.