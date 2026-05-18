Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν σε τουριστικό θέρετρο στη Μινόρκα - Έπεσε μέρος μπαλκονιού

Snapshot Τρεις τουρίστριες, δύο Ελληνίδες και μία Βρετανίδα, τραυματίστηκαν σοβαρά όταν κατέρρευσε μέρος μπαλκονιού στην πλατεία Νόβα της Σιουταδέγια στη Μινόρκα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο με τραυματισμούς στο κεφάλι και μικροκατάγματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για την αιτία της κατάρρευσης.

Πυροσβέστες ασφαλίζουν την υπόλοιπη πρόσοψη του κτιρίου για να αποτρέψουν περαιτέρω ατυχήματα.

Το περιστατικό ακολουθεί άλλες πρόσφατες καταρρεύσεις σε τουριστικά ξενοδοχεία στην Ισπανία με τραυματισμούς παραθεριστών. Snapshot powered by AI

Άγιο είχαν τρεις τουρίστες που παραθέριζαν στη Μινόρκα της Ισπανίας, όταν μέρος από μπαλκόνι κτηρίου κατέρρευσε κι έπεσε στα κεφάλια τους. Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο Ελληνίδες.

Οι ανυποψίαστοι τουρίστες έπαιρναν το πρωινό τους, στην πλατεία Νόβα στην Σιουταδέγια, όταν η πλάκα του μπαλκονιού έπεσε πάνω τους.

Μια 65χρονη Βρετανίδα και δύο Ελληνίδες ηλικίας 37 και 38 ετών, αντίστοιχα, διακομίσθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο. Η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποκόμισαν σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και υπέστησαν και κάποια μικροκατάγματα.

Το διακοσμητικό γείσο κατέρρευσε ξαφνικά πάνω από τις τρεις γυναίκες, που ευτυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα. Τα πληρώματα ασθενοφόρων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες προτού διακομισθούν στο νοσοκομείο του νησιού. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή για το κοινό.

Συντρίμμια του κτηρίου ήταν ακόμα διάσπαρτα στο έδαφος καθώς οι πυροσβέστες άρχισαν να ασφαλίζουν την υπόλοιπη πρόσοψη του κτιρίου. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την κατάρρευση του κτιρίου.

Τη Δευτέρα, το Δημαρχείο της Σιουταδέγια δήλωσε: «Χθες το πρωί στις 11 π.μ., η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 έλαβε μια ειδοποίηση που ανέφερε την κατάρρευση μέρους ενός γείσου από ένα κτίριο που βρίσκεται στην Πλάσα Νόβα».

«Τρία άτομα που βρίσκονταν στη βεράντα ενός καταστήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χουανέντα σε αβέβαιη κατάσταση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως», ανέφερε η δήλωση.

«Σε λιγότερο από ένα λεπτό, αρκετές τοπικές αστυνομικές μονάδες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού και στην πλατεία Born, έφτασαν στο σημείο.»

«Το συμβούλιο εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του και τις καλύτερες ευχές του για ανάρρωση στους τραυματίες και στις οικογένειές τους».

Η φρικτή αυτή εμπειρία έρχεται μετά την κατάρρευση της οροφής στο τριών αστέρων ξενοδοχείο Poseidon Palace στο Μπενιντόρμ, η οποία άφησε πέντε παραθεριστές τραυματίες. Λίγες μέρες αργότερα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε το δάπεδο του ξενοδοχείου Rey Don Jaime στη Σάντα Πόνσα της Μαγιόρκα. Οι επισκέπτες έτρωγαν δείπνο τη στιγμή της δοκιμασίας.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά την επίθεση.