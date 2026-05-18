ΑΕΚ: Γιορτή τίτλου μέχρι το πρωί με την κούπα στην πίστα - Τραγούδησαν Ηλιόπουλος, Νίκολιτς!

Τα μέλη της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας συνέχισαν το γλέντι του μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ζοζεφίν, με την κούπα του πρωταθλητή να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της βραδιάς και να κάνει τον γύρο της πίστας μέσα σε αποθέωση.

Πρωταγωνιστής ήταν για ακόμα μια φορά ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το «Αθήνα μου», έκανε ντουέτο με τη Ζοζεφίν, είπε… solo το «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη και χόρεψε με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρθηκε και στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αποκαλύπτοντας ότι ήταν ο μοναδικός που του έκανε «κλικ». Οι δυο τους ανέβηκαν στην πίστα με τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στους πανηγυρισμούς, να τραγουδάει το σύνθημα «ΑΕΚ ολέ» και τον κόσμο να ακολουθεί.

Από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν και η παρουσία του Λάζαρου Ρότα στην πίστα. Ο διεθνής αμυντικός εμφανίστηκε κρατώντας το τρόπαιο και τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, κερδίζοντας το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν όταν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ βρέθηκαν όλοι μαζί στην πίστα, τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς του «Freed From Desire», με την κούπα του πρωταθλητή να παραμένει το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς.