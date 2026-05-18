Το Ιράν απαντά στις ΗΠΑ - Συνεχίζεται η «ανταλλαγή» προτάσεων μέσω Πακιστάν

Το Ιράν επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε αυτό το στάδιο, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπακαεΐ, καθώς απάντησε σε μια νέα πρόταση των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και οι ανταλλαγές συνεχίζονται παρά τις αναφορές των ιρανικών μέσων ενημέρωσης που περιγράφουν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον ως υπερβολικές.

«Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην αμερικανική πλευρά», είπε ο Μπακάι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.

Είπε ότι οι συνομιλίες «συνεχίζονται μέσω του Πακιστανού μεσολαβητή», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η ανταλλαγή προτάσεων με τις όποιες προσθαφαιρέσεις συνεχίζεται, μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, αλλά δεν φαίνεται να καταλήγει σε κάποια συμφωνία, καθώς οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών διαρκώς μεταβάλλονται.

Το Ιράν αρχικά πρότεινε ένα πλαίσιο 14 σημείων, το οποίο οι ΗΠΑ απέρριψαν. Στη συνέχεια, οι Ιρανοί προσπάθησαν να γεφυρώσουν το χάσμα και έστειλαν μια νέα απάντηση. Χθες η Τεχεράνη έλαβε περαιτέρω τροποποιήσεις από τις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, τις επεξεργάστηκε και ενημέρωσε τους Πακιστανούς για την ενημερωμένη θέση τους.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να κάνουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην τελευταία απάντησή τους στην προτεινόμενη ατζέντα του Ιράν για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον παρουσίασε μια λίστα πέντε σημείων που περιελάμβανε αίτημα προς το Ιράν να διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να μεταφέρει το απόθεμά του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, εν τω μεταξύ, ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προσφέρουν απτές παραχωρήσεις, θέλουν να λάβουν παραχωρήσεις που δεν κατάφεραν να λάβουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάτι που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις».

Στην πρότασή του, το Ιράν είχε ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς και τη διακοπή του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια που ισχύει από τις 13 Απριλίου.

Ζήτησε επίσης την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό βάσει μακροχρόνιων αμερικανικών κυρώσεων.

