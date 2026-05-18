Νοσοκομείο Μεταξά: Πώς ο σκύλος θεραπείας «Ντύλαν» αλλάζει την εμπειρία των ασθενών

Ο Ντύλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη.

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Το Νοσοκομείο Μεταξά εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σκύλο θεραπείας ως μέλος της ομάδας του, στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών.
  • Ο Ντύλαν επισκέπτεται τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας δύο φορές την εβδομάδα, προσφέροντας συναισθηματική στήριξη στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας.
  • Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της ψυχολογίας των ασθενών, στη μείωση του άγχους και στην ενίσχυση της ανθρώπινης διάστασης της νοσηλείας.
  • Η εκπαίδευση του σκύλου θεραπείας διαρκεί περίπου δύο χρόνια και βασίζεται σε επιστημονικά πρωτόκολλα για την εξασφάλιση σταθερής και κοινωνικής συμπεριφοράς.
  • Υπάρχει κυβερνητική πρόθεση να επεκταθεί το πρόγραμμα σε άλλα ογκολογικά νοσοκομεία, ενσωματώνοντας τους σκύλους θεραπείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μια νέα... μεταγραφή προσωπικού έκανε το Νοσοκομείο Μεταξά, καθώς εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος της ομάδας του νοσοκομείου, στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών.

Ο Ντύλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται σε δράσεις ενίσχυσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, παρουσιάστηκε από τη δημοσιογράφο Βάσια Ηλιοπούλου, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να τονίζει ότι πρόκειται για μια οργανωμένη πρωτοβουλία με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση της νόσου, πέρα από την καθαρά ιατρική φροντίδα.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, ανέφερε ότι η ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης, όπως το πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά». Όπως σημείωσε, η εμπειρία από προηγούμενες παρεμβάσεις με επισκέψεις σκύλων σε ασθενείς οδήγησε στη δημιουργία ενός μόνιμου, οργανωμένου πλαισίου με έναν εκπαιδευμένο σκύλο εντός του νοσοκομείου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η βελτίωση της ψυχολογίας των ασθενών, η μείωση του άγχους κατά τη διάρκεια των θεραπειών και η ενίσχυση της ανθρώπινης διάστασης της νοσηλείας.Η εκπαιδεύτρια σκύλων θεραπείας, Κωνσταντίνα Θανάσουλα, εξήγησε ότι η προετοιμασία ενός σκύλου για τέτοιο ρόλο είναι ιδιαίτερα απαιτητική και διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση χαρακτήρα βάσει επιστημονικών πρωτοκόλλων από πανεπιστημιακές μελέτες, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σκύλος δεν εμφανίζει επιθετικότητα ή φοβίες και διαθέτει σταθερή, ήρεμη συμπεριφορά και υψηλή κοινωνικότητα.

Όπως τόνισε, ο σκύλος θεραπείας δεν είναι απλώς ένα ζώο συντροφιάς, αλλά ένα αυστηρά εκπαιδευμένο «εργαλείο» ψυχολογικής υποστήριξης, ικανό να λειτουργεί μέσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως τα νοσοκομεία, και να συμβάλλει στη μείωση του άγχους των ασθενών και της κορτιζόλης.

Από την πλευρά της διοίκησης επισημάνθηκε ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης του νοσοκομείου, η οποία περιλαμβάνει τόσο ιατρικό εξοπλισμό και υποδομές όσο και παρεμβάσεις ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η ενίσχυση της ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα των ασθενών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, υπάρχει ήδη κυβερνητική πρόθεση το πρόγραμμα να επεκταθεί και σε άλλα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας, με την προοπτική οι σκύλοι θεραπείας να αποτελέσουν σταδιακά σταθερό στοιχείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Ντύλαν έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες του επισκέψεις, με τους ασθενείς να εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικοί, ενώ το προσωπικό εκτιμά ότι η παρουσία του συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

