Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ο Ζιακόπουλος προειδοποιεί - «Ρωσική ρουλέτα το χαλάζι για τις καλλιέργειες»
  • Ο καιρός παραμένει ασταθής με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
  • Ψυχρές αέριες μάζες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας προκαλούν αστάθεια και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
  • Την Τετάρτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και σποραδικές βροχές σε περιοχές της βόρειας και νησιωτικής Ελλάδας, με ανέμους 5
  • 7 μποφόρ.
  • Η αστάθεια του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, απειλώντας τις καλλιέργειες με χαλάζι.
  • Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος χαρακτηρίζει το χαλάζι ως «ρωσική ρουλέτα» για τις καλλιέργειες λόγω της ασταθούς κατάστασης.
Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στην περιοχή μας Δ-ΒΔ άνεμοι με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ στα δυτικά και τα νότια πελάγη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Κατά τα άλλα, ψυχρές αέριες μάζες που μεταφέρονται στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα θα προκαλέσουν αστάθεια που θα οδηγήσει στην εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα της χώρας θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Τετάρτη (20/1), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα και πιθανώς το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Αρχικά στη δυτική - κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη και το μεσημέρι - απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

