Η δικαίωση της Σακίρα για τη φοροδιαφυγή - Το ισπανικό κράτος θα της επιστρέψει 55 εκατ. ευρώ

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα φεύγει από το δικαστήριο στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023. Η παγκόσμια ποπ σταρ Σακίρα κλήθηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο της Βαρκελώνης για την πρώτη ημέρα της δίκης της, στην οποία κατηγορείται ότι εξαπάτησε τις ισπανικές φορολογικές αρχές κατά εκατομμύρια ευρώ. Η Σακίρα αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες για μη καταβολή φόρων ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική κυβέρνηση μεταξύ 2012 και 2014

Snapshot Το ισπανικό Εθνικό Δικαστήριο δικαίωσε τη Σακίρα σε υπόθεση φοροδιαφυγής, κρίνοντας ότι δεν διέμενε στην Ισπανία για τις απαιτούμενες 183 ημέρες το 2011.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν σε διεθνή περιοδεία με περίπου 120 συναυλίες σε 37 χώρες, γεγονός που απέκλεισε την φορολογική κατοικία της στην Ισπανία εκείνη τη χρονιά.

Το δικαστήριο απέρριψε ότι το κέντρο των οικονομικών συμφερόντων της Σακίρας βρισκόταν στην Ισπανία, καθώς η επιχειρηματική της δραστηριότητα ήταν εκτός χώρας.

Δεν υπήρχαν οικογενειακές συνθήκες που να δικαιολογούν φορολογική κατοικία στην Ισπανία, καθώς δεν ήταν παντρεμένη ούτε είχε παιδιά εκεί το 2011.

Η ισπανική εφορία υποχρεούται να επιστρέψει στη Σακίρα πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ μαζί με νόμιμους τόκους και δικαστικά έξοδα.

Τέλος σε έναν παρατεταμένο δικαστικό πόλεμο με το ισπανικό κράτος για φοροδιαφυγή που αναδεικνύει νικήτρια την Κολομβιανή σταρ Σακίρα.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2011, όταν η Σακίρα, ήταν σε σχέση με τον ποδοσφαιρικό αστέρα Πικέ, και μετέπειτα (πρώην) σύζυγό της, διαμένοντας κατά περιόδους στην Ισπανία. Η εφορία την κατηγόρησε για φοροδιαφυγή, και της ζητούσε να καταβάλλει τεράστια χρηματικά ποσά για φόρους εισοδήματος και περιουσίας.

Όμως η δικαστική απόφαση ήταν πλήγμα για την Κρατική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης (AEAT), καθώς έκρινε δεν αποδείχθηκε ότι η τραγουδίστρια διέμενε στην Ισπανία για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να έχει φορολογικές υποχρεώσεις στη χώρα κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους.

Οι 40 καθοριστικές ημέρες

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν αποδείχθηκε ότι η Shakira παρέμεινε στο ισπανικό έδαφος για περισσότερο από τις 183 ημέρες που απαιτεί η νομοθεσία για να θεωρηθεί ένα πρόσωπο φορολογικός κάτοικος.

Κατά τη διάρκεια του 2011, η καλλιτέχνιδα βρισκόταν σε μια εκτενή διεθνή περιοδεία που την οδήγησε να δώσει περίπου 120 συναυλίες σε 37 χώρες. Η υπεράσπιση της τραγουδίστριας υποστήριξε από την αρχή της διαδικασίας ότι αυτός ο ρυθμός εργασίας καθιστούσε αδύνατο να έχει περάσει το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα στην Ισπανία. Πράγματι, η ίδια η Φορολογική Υπηρεσία υπολόγιζε τη διαμονή της σε 163 ημέρες, ενώ η τραγουδίστρια αναγνώριζε μόνο 143.

Το Εθνικό Δικαστήριο θεωρεί ότι, ακόμη και αν γίνει αποδεκτός ο υπολογισμός της Εφορίας, δεν πληρούται το νόμιμο όριο, καθώς «η παραμονή αυτή δεν φτάνει τις 183 ημέρες», οπότε οι επιβληθείσες κυρώσεις στερούνται νομικής βάσης. Επιπλέον, απορρίπτει την ερμηνεία της Διοίκησης σχετικά με τις λεγόμενες «σποραδικές απουσίες», θεωρώντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί σποραδική μια παραμονή εκτός της χώρας που υπερβαίνει την περίοδο που απαιτείται από το νόμο.

Ένα άλλο βασικό σημείο της απόφασης αφορά το υποτιθέμενο κέντρο οικονομικών συμφερόντων της καλλιτέχνιδας. Οι δικαστές αποκλείουν ότι ο κύριος πυρήνας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Shakira βρισκόταν στην Ισπανία εκείνη την εποχή. Αντίθετα, το επιχειρηματικό πλέγμα που αποδίδεται στην ενάγουσα βρίσκεται εκτός του εθνικού εδάφους, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής της δραστηριότητας».

Το δικαστήριο καθιστά επίσης σαφές ότι το 2011 δεν υπήρχαν επαρκείς οικογενειακές συνθήκες για να τεκμαίρεται φορολογική κατοικία στην Ισπανία. Εκείνη την εποχή, η τραγουδίστρια δεν ήταν παντρεμένη ούτε είχε παιδιά που ζούσαν στη χώρα, οπότε η συναισθηματική σχέση που διατηρούσε τότε με έναν Ισπανό πολίτη δεν ήταν επαρκής για να δικαιολογήσει αυτή τη φορολογική εκτίμηση.

Η δικαστική απόφαση υποχρεώνει πλέον την Εφορία να επιστρέψει στην καλλιτέχνιδα περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν οι νόμιμοι τόκοι που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου, καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάρυναν την υπεράσπιση.





