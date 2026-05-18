Ο σχεδιασμός για εκλογές το 2027 και το «παράθυρο» για κάλπες Σεπτέμβριο υπό 3 προϋποθέσεις

Δημήτρης Κοτταρίδης

Ικανοποιημένοι εμφανίζονται στο Μαξίμου και στην Πειραιώς από τα αποτελέσματα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο τριήμερο καθώς και το κλίμα παρέμεινε καλό και αναταράξεις δεν υπήρχαν.

Όσοι γκρίνιαζαν το προηγούμενο διάστημα δεν εκδηλώθηκαν, οι ηχηρές απουσίες τελικά δεν δημιούργησαν ιδιαίτερη αίσθηση και όλα δείχνουν πως το κόμμα και η κυβέρνηση μπαίνουν σε μια περίοδο γενικής ηρεμίας όσον αφορά τα εσωκομματικά, περίοδο που στο Μαξίμου εύχονται και εκτιμούν πως θα κρατήσει. Εγώ, όπως και οι περισσότεροι κρατήσαμε την παρέμβαση του Μητσοτάκη όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών, ο οποίος μάλιστα δύο φορές, και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του συνεδρίου, μίλησε για το 2027.

Η γάτα όμως, η οποία και επέστεψε στο Μαξίμου από τις βόλτες της στον εκθεσιακό χώρο κοντά στο αεροδρόμιο επιμένει πως στο μυαλό του Πρωθυπουργού υπάρχει ακόμα ο ερχόμενος Σεπτέμβριος ως εναλλακτικό σενάριο. Γιατί ως γνωστόν, αν βρεις μια καλή ευκαιρία και οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε ο αρχικός σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει. Μαθαίνω λοιπόν από το κατοικίδιο πως όλα θα εξαρτηθούν από το πολιτικό κλίμα που θα υπάρχει στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Αν δηλαδή η αντιπυρική περίοδος κυλήσει ομαλά χωρίς πολλά προβλήματα, ο τουρισμός πάει καλά δίνοντας νέα ώθηση στην οικονομία και η αντιπολίτευση παλεύει ακόμα να βρει τα πατήματά της, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει την κίνησή του. Να θυμίσω εδώ πως σε δύσκολες περιόδους τόσο ο Κώστας Σημίτης όσο και ο Κώστας Καραμανλής είχαν προκηρύξει εκλογές τον Αύγουστο που διεξήχθησαν μέσα στον Σεπτέμβριο με θετικό και για τους δύο αποτέλεσμα. Με δεδομένο ότι έχει ήδη αποφασιστεί πως στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει περισσότερο το πουγκί των παροχών, είναι πολύ πιθανό η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη να αποτελέσει μία από τις κεντρικές προεκλογικές του ομιλίες.

Πολλά θα εξαρτηθούν και από το πολιτικό κλίμα που θα επικρατεί εκείνη την περίοδο καθώς θα έχουν «μετρηθεί» και τα δύο κόμματα που προετοιμάζονται. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση θεωρούν πως θα δημιουργήσει ανακατατάξεις στον χώρο της αριστεράς και μεγάλα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ διεκδικώντας τη δεύτερη θέση. Εκτιμώντας πάντως πως ο Τσίπρας δεν μπορεί να κοντράρει τον Μητσοτάκη η επανάκαμψή του στον πολιτικό στίβο μάλλον τους είναι αδιάφορη, για να μην πω και καλοδεχούμενη.

Τώρα όσον αφορά το κόμμα Καρυστιανού κάνουν λόγο για ένα μόρφωμα το οποίο θα ξεφουσκώσει και το οποίο πάντως θα μαζέψει κόσμο ο οποίος όμως δεν είχε σκοπό να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Άρα και εδώ δεν βλέπω μεγάλη ανησυχία.

Σε κάθε περίπτωση στο Μαξίμου γνωρίζουν πως ο κόσμος θα ψηφίσει με το μυαλό του στην οικονομία και για αυτό παραμένουν αισιόδοξοι από τη στιγμή που εκτιμούν πως η ΝΔ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί στην παρούσα φάση να δώσει στον πολίτη το αίσθημα της ασφάλειας, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.

