Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Δευτέρας (18/5) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο νησί της Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών υποθέσεων.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο έρευνας για δράση οργανωμένου κυκλώματος.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εξετάζονται κατά περίπτωση για υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και για απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει το neakriti,gr, μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Η επιχείρηση παραμένει ενεργή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της οργάνωσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

