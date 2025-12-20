Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

Η υγρασία είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα στο σπίτι τους χειμερινούς μήνες. Λεκέδες στους τοίχους, μόνιμα θολωμένα τζάμια και μια χαρακτηριστική μυρωδιά μούχλας είναι κλασικά σημάδια περίσσειας υγρασίας. Πρόκειται για μια κατάσταση που επηρεάζει όχι μόνο την άνεση, αλλά και την υγεία, ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται μούχλα.

Πρόσφατα, το Notícias ao Minuto παρουσίασε αυτό που πολλοί αποκαλούν «πολωνική μέθοδο»: έναν απλό τρόπο αερισμού του σπιτιού τον χειμώνα, χωρίς συσκευές και χωρίς κόστος. Δεν πρόκειται για κάποιο «μαγικό» κόλπο, αλλά για σύντομο, συχνό και ελεγχόμενο αερισμό, μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε αρκετές χώρες για τη μείωση της υγρασίας και της συμπύκνωσης.

Τι είναι η «πολωνική μέθοδος»

Σε αντίθεση με τη συνήθεια να κρατάμε τα πάντα κλειστά τον χειμώνα, η λογική εδώ είναι να ανοίγουμε τα παράθυρα για λίγο, αλλά εντατικά. Ιδανικά, τα παράθυρα ανοίγουν διάπλατα και, όπου είναι δυνατόν, δημιουργείται ρεύμα αέρα.

Ο λόγος είναι απλός: ο υγρός αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού τείνει να συμπυκνώνεται σε ψυχρές επιφάνειες, όπως τα τζάμια και οι εξωτερικοί τοίχοι. Με την ταχεία ανανέωση του αέρα, απομακρύνεται ένα μέρος της συσσωρευμένης υγρασίας και μειώνονται οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας.

Πόσο συχνά και για πόση ώρα

Αντί να αφήνεται ένα παράθυρο μισάνοιχτο για ώρες, κάτι που ψύχει τους τοίχους και μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, οι πιο συνηθισμένες συστάσεις είναι συγκεκριμένες. Περίπου πέντε λεπτά αερισμού ανά δωμάτιο, δύο με τρεις φορές την ημέρα, θεωρούνται επαρκή. Σε περιπτώσεις αυξημένης υγρασίας, όπως μετά το μαγείρεμα ή το ντους, αλλά και το πρωί, ο αερισμός μπορεί να διαρκεί από πέντε έως δέκα λεπτά.

Ο στόχος είναι η ανανέωση του αέρα χωρίς να πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Γι’ αυτό και οι σύντομες περίοδοι αερισμού θεωρούνται συχνά πιο αποτελεσματικές από τον παρατεταμένο αερισμό.

Η υγρασία και η μούχλα δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα

Οι χώροι με αυξημένη υγρασία και μούχλα μπορούν να απελευθερώνουν σωματίδια και σπόρια που επηρεάζουν κυρίως το αναπνευστικό σύστημα. Σε πιο ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ασθματικοί ή όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ο κίνδυνος επιδείνωσης των συμπτωμάτων είναι σαφώς μεγαλύτερος.

Όταν ο αερισμός δεν αρκεί

Παρότι χρήσιμη, η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί λύση για όλα τα προβλήματα. Αν υπάρχουν διαρροές, κακή μόνωση, θερμογέφυρες ή δομικά ζητήματα στο κτίριο, η υγρασία μπορεί να επιμένει ακόμη και με συστηματικό αερισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αντιμετώπιση απαιτεί τον εντοπισμό της αιτίας και, συχνά, τεχνικές παρεμβάσεις.

Μια απλή συνήθεια, χωρίς θαύματα

Ο σύντομος και συχνός αερισμός μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη συμπύκνωση, την υγρασία και τη μούχλα στο σπίτι, χωρίς την ανάγκη αγοράς εξοπλισμού. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Notícias ao Minuto, χρειάζεται ρεαλισμός: η μέθοδος βοηθά σημαντικά στην πρόληψη, αλλά δεν αντικαθιστά τη διόρθωση κατασκευαστικών προβλημάτων ούτε εξαφανίζει τη μούχλα που έχει ήδη εγκατασταθεί χωρίς σωστό καθαρισμό και έλεγχο της αιτίας.