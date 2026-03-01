Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επεικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε νωρίτερα, το πρωί της Κυριακής (1/3), ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καταιγιστικές εξελίξεις στο Ιράν, οι οποίες έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν πλήρως την ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι η αυτοσυγκράτηση είναι ο μόνος δρόμος για να αποτραπεί μια γενικευμένη ανάφλεξη που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια και την οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια των Ελλήνων υπηκόων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρίγκιπα Διάδοχο για την άψογη συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές.

Η συνδρομή του Ριάντ θεωρείται καθοριστική για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που διαβιούν και εργάζονται στο Βασίλειο, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι θαλάσσιες οδοί δέχονται πλήγματα και η ένταση στην Τεχεράνη κορυφώνεται. Η επικοινωνία αυτή επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, με την Αθήνα να λειτουργεί ως γέφυρα σταθερότητας ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο σε μια στιγμή που η Μέση Ανατολή θυμίζει «πυριτιδαποθήκη».

