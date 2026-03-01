Πάπας Λέων ΙΔ΄: Έκκληση για τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Newsbomb

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Έκκληση για τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή

O Πάπας Λέων ΙΔ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έκανε έκκληση σήμερα Κυριακή (1/3) να σταματήσει η βία στη Μέση Ανατολή. «Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν επιτυγχάνονται μέσω αμοιβαίων απειλών, ούτε μέσω της χρήσης όπλων, που σπέρνουν την καταστροφή, τα βάσανα και τον θάνατο, αλλά μόνο μέσω λογικού, ειλικρινούς και υπεύθυνου διαλόγου», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

«Απευθύνω εγκάρδια έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν την ηθική ευθύνη να σταματήσουν τη σπείρα της βίας προτού αυτή μετατραπεί σε αγεφύρωτο χάσμα», είπε.

«Είθε η διπλωματία να ανακτήσει τον ρόλο της που της αξίζει και είθε να διαφυλαχθεί η ευημερία των λαών, που λαχταρούν μια ειρηνική ύπαρξη βασισμένη στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ντουμπάι και στις άλλες χώρες του Κόλπου

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο ΚΟΚ που του είχε επιβληθεί προ δεκαετίας

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έκτακτη ανακοίνωση Aegean για ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως τις 4 Μαρτίου

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι βύθισαν ένα ιρανικό πλοίο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα Καλαμάτα – Μαρκό

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί

16:50TRAVEL

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 - Στη λίστα 4 ελληνικές

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

16:42WHAT THE FACT

Ένα «αδύνατο» ουράνιο φαινόμενο θα μπορούσε να συμβεί στις 3 Μαρτίου

16:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Βασικός ο Μάνταλος στον Βόλο – Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

16:35WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Γιασικεβίτσιους, σύμφωνα με τους Σέρβους

16:31WHAT THE FACT

Τα 10 πράγματα στο Διάστημα που μοιάζουν αδύνατα (αλλά υπάρχουν πραγματικά)

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος: Δώρισε απινιδωτή στον Ολυμπιακό Λαμπετίου - Η ευχαριστήρια ανακοίνωση

16:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Φυγαδεύεται στην Ελλάδα η Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

16:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χαμός στον Βόλο, αποθεώθηκε ο Ηλιόπουλος – H ΠΑΕ μοίρασε κασκόλ στους μικρούς φίλους (βίντεο)

16:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ΔΕΗ: Έρχονται μειώσεις έως 23% τον Μάρτιο

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός και ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός και ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθη διευθυντής λυκείου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί φοράμε «Μάρτη» - Τι συμβολίζει και ποια είναι η ιστορία του εθίμου

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο-ντοκουμέντο: H στιγμή του φονικού βομβαρδισμού από το Ισραήλ στο συγκρότημα που έμενε ο Χαμενεΐ στην Τεχερανή

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ