Πάπας Λέων ΙΔ΄: Έκκληση για τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έκανε έκκληση σήμερα Κυριακή (1/3) να σταματήσει η βία στη Μέση Ανατολή. «Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν επιτυγχάνονται μέσω αμοιβαίων απειλών, ούτε μέσω της χρήσης όπλων, που σπέρνουν την καταστροφή, τα βάσανα και τον θάνατο, αλλά μόνο μέσω λογικού, ειλικρινούς και υπεύθυνου διαλόγου», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

«Απευθύνω εγκάρδια έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν την ηθική ευθύνη να σταματήσουν τη σπείρα της βίας προτού αυτή μετατραπεί σε αγεφύρωτο χάσμα», είπε.

«Είθε η διπλωματία να ανακτήσει τον ρόλο της που της αξίζει και είθε να διαφυλαχθεί η ευημερία των λαών, που λαχταρούν μια ειρηνική ύπαρξη βασισμένη στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης