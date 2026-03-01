Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι βύθισαν ένα ιρανικό πλοίο
Η κορβέτα βυθίζεται σύμφωνα με τους Αμερικανούς στο λιμάνι του Ομάν
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι μια κορβέτα κλάσης Jamaran που ανήκει στο ιρανικό ναυτικό καταρρίφθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή» χθες στο λιμάνι Chabahar στον Κόλπο του Ομάν.
Η CENTCOM αναφέρει:
«Το πλοίο βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar», ανέφερε.
«Όπως είπε ο πρόεδρος, τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, του IRGC και της αστυνομίας «πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους». Εγκαταλείψτε το πλοίο».
