Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

Σε σοβαρό πονοκέφαλο για τους διαχειριστές πολυκατοικιών εξελίσσεται το ζήτημα των απλήρωτων κοινοχρήστων.

Πολλές φορές το θέμα φτάνει σε δικαστικές διαμάχες.

Πότε όμως παραγράφονται τα χρέη σε κοινόχρηστα πολυκατοικιών;

Τα χρέη από κοινόχρηστα πολυκατοικίας παραγράφονται μετά την παρέλευση πέντε ετών.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη σχετική νομολογία, οι οφειλές αυτές θεωρούνται «περιοδικές παροχές», οι οποίες υπόκεινται στη σύντομη πενταετή παραγραφή (Άρθρο 250 ΑΚ).



Βασικά Σημεία για την Παραγραφή:

Έναρξη Προθεσμίας: Η πενταετία ξεκινά από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση (π.χ. χρέη του 2024 παραγράφονται την 1η Ιανουαρίου 2030).

Διακοπή Παραγραφής: Η προθεσμία «παγώνει» ή ξεκινά από την αρχή αν ο διαχειριστής ή η γενική συνέλευση προβούν σε δικαστικές ενέργειες (π.χ. κατάθεση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής) ή αν ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως το χρέος.

Είσπραξη: Για να μην χαθούν οι απαιτήσεις, η διαχείριση οφείλει να ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες εντός της πενταετίας.

Ευθύνη Νέου Ιδιοκτήτη: Σε περίπτωση πώλησης, ο νέος ιδιοκτήτης συνήθως δεν ευθύνεται για τα παλιά χρέη του προκατόχου του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισμό της πολυκατοικίας, αλλά το χρέος παραμένει στο πρόσωπο του πωλητή.







