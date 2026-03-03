Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

Για τα… καλά έχει φουντώσει η «μάχη» που δίνουν οι ομάδες στα πρώτα… πατώματα της κατηγορίας, τρεις αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ παλεύουν για την πρώτη θέση της βαθμολογίας, τη στιγμή που Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός έχουν τη δική τους «μονομαχία» για την συμπλήρωση της πρώτης τετράδας και κατ’ επέκταση της εξασφάλισης ευρωπαϊκού «εισιτήριο» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Από την ίδια… αφετηρία θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη (05/03) οι πέντε ομάδες τα τελευταία… μέτρα του «μαραθωνίου», μια και μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη (04/03) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα δώσουν τα ματς που «χρωστούν» και τα οποία είχαν αναβληθεί ελέω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων στο Europa League.

Την Τετάρτη (04/03) ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 18:00 τον ΟΦΗ στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική, ενώ στις 20:00 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί στη Νίκαια από την Κηφισιά για την εξ αναβολής 18η αγωνιστική. Σε περίπτωση που οι «πράσινοι» και ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί και πάρουν τα «τρίποντα», τότε δημιουργούνται νέα δεδομένα στον βαθμολογικό πίνακα.

Αρχικά, αν το «συγκρότημα» του Ράζβαν Λουτσέσκου φύγει με το «διπλό» από το ματς με την Κηφισιά, τότε θα «πιάσει» στην κορυφή της βαθμολογίας τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ με 53 βαθμούς, ενώ αν το «τριφύλλι» συνεχίσει το σερί του και απέναντι στους Κρητικούς, τότε θα έχει τεθεί επικεφαλής στη «μάχη» της 4άδας κόντρα στον Λεβαδειακό, με 42 βαθμούς έναντι 39 που έχουν οι Βοιωτοί.

Μάλιστα, η επόμενη αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, η 24η αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τις δύο «μάχες». Ο λόγος έχει να κάνει πως την Κυριακή (08/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και στο «Λ. Κατσώνης» της Λιβαδειάς, ο Λεβαδειακός θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό. Πιο… ήσυχη αναμένεται να είναι η ΑΕΚ, η οποία παίζει το Σάββατο (07/03) με την ΑΕΛ Novibet στην «Allwyn Arena».

Μάλιστα, η Ένωση έχει και το πιο βατό πρόγραμμα μέχρι το τέλος, αφού μετά τους «βυσσινί» θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ατρόμητο και θα κλείσει την κανονική διάρκεια απέναντι στην Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα βρεθεί στην Κρήτη για τον αγώνα με τον ΟΦΗ και ρίχνει… αυλαία απέναντι στην ΑΕΛ στο Φάληρο και ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στην Τούμπα και στην συνέχεια θα παίξει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Παράλληλα, στη «μάχη» της 4άδας, ο Παναθηναϊκός μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό και στην συνέχεια θα ταξιδέψει στην Τρίπολη για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, ενώ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θα μεταβεί στην Τούμπα για το ματς με τον ΠΑΟΚ και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Ατρόμητο.

Συνοπτικά, τα παιχνίδια που απομένουν:

ΟΜΑΔΑ/ΑΓ. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 24η

25η

26η Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ΟΦΗ* ΑΕΛ ΑΕΚ - ΑΕΛ Ατρόμητος* Κηφισιά ΠΑΟΚ Κηφισιά* Ολυμπιακός* Λεβαδειακός Βόλος* Παναθηναϊκός ΟΦΗ Λεβαδειακός* Παναιτωλικός Αστέρας AKTOR* Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ* Ατρόμητος

* Με αστερίσκο οι εκτός έδρας αγώνες

Η βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Ολυμπιακός 53 ΑΕΚ 53 ΠΑΟΚ 50 -1 ματς λιγότερο Παναθηναϊκός 39 -1 ματς λιγότερο Λεβαδειακός 39

Διαβάστε επίσης