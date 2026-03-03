Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τρίτης (03/03) στις βασικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 25 λεπτά στο αντίθετο ρεύμα.