Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τρίτης (03/03) στις βασικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 25 λεπτά στο αντίθετο ρεύμα.
