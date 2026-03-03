Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Πού εντοπίζονται προβλήματα

Newsbomb

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τρίτης (03/03) στις βασικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

03-06.jpg

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 25 λεπτά στο αντίθετο ρεύμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός οδηγός δικύκλου σε τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο σχέδιο δολοφονίας του Χαμενεΐ - Το Ισραήλ χάκαρε τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης, και χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη

09:11Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Crash test για την κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν -Τι εξετάζει το Μαξίμου

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ: Πόλεις και στρατόπεδα ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν

08:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα για Μπακς από Σέλτικς

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ετοιμάζει η κυβέρνηση

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται στην Κάρπαθο - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σημαίες αντεπίθεσης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:34WHAT THE FACT

Ένα ξεχασμένο απολίθωμα χελώνας αναθεωρεί τους χάρτες εξέλιξης

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

08:17WHAT THE FACT

Νέα μελέτη: Η Γη μένει φιλόξενη ακόμη και χωρίς καμία μορφή ζωής χάρη σε γεωλογικές διεργασίες μόνο!

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Ινδηνησία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σουμάτρα

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στη Συγγρού - Καραμπόλα με ένα νεκρό στην Ποσειδώνος

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ: Στα ύψη το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF πραγματοποιούν επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται στην Κάρπαθο - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η υποβιβασμένη Λαμία των 9 παικτών κατέρρευσε κόντρα στον Παναιτωλικό - Τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ