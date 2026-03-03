Δύο χώρες θα επιβίωναν αν ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος που θα σκότωνε πέντε δισεκατομμύρια

Η συγγραφέας μπεστ σέλερ Annie Jacobsen, στο βιβλίο της Nuclear War: A Scenario, περιγράφει με ωμό ρεαλισμό τι θα μπορούσε να συμβεί αν το αδιανόητο γινόταν πραγματικότητα

Δημήτρης Δρίζος

Δύο χώρες θα επιβίωναν αν ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος που θα σκότωνε πέντε δισεκατομμύρια
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να ισορροπεί διαρκώς στο χείλος της κρίσης, το ερώτημα ακούγεται λιγότερο θεωρητικό απ’ ό,τι θα θέλαμε.

Ο πόλεμος της Ρωσία στην Ουκρανία, οι επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν και οι απαντήσεις που ακολούθησαν, έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Το σενάριο ενός παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου παραμένει ακραίο, ωστόσο η σκιά του εξακολουθεί να πλανάται.

Η συγγραφέας μπεστ σέλερ Annie Jacobsen, στο βιβλίο της Nuclear War: A Scenario, περιγράφει με ωμό ρεαλισμό τι θα μπορούσε να συμβεί αν το αδιανόητο γινόταν πραγματικότητα. Μιλώντας στο podcast The Diary Of A CEO, υποστήριξε ότι μέσα στα πρώτα 72 λεπτά μιας γενικευμένης πυρηνικής σύρραξης, έως και πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους.

Ένας κόσμος στον πάγο

Πέρα από την άμεση καταστροφή, η Jacobsen εξηγεί ότι οι συνέπειες θα ήταν μακροχρόνιες και πλανητικές.

Η τεράστια ποσότητα καπνού και σωματιδίων που θα εκτοξευόταν στην ατμόσφαιρα θα περιόριζε δραστικά την ηλιακή ακτινοβολία, οδηγώντας σε ένα φαινόμενο «πυρηνικού χειμώνα».

Μεσαία γεωγραφικά πλάτη, όπως πολιτείες των ΗΠΑ ή περιοχές της ανατολικής Ευρώπης, θα μπορούσαν να καλυφθούν από χιόνι για μια δεκαετία.

Η γεωργία θα κατέρρεε. Και όταν καταρρέει η γεωργία, καταρρέουν και οι κοινωνίες. Η έλλειψη τροφίμων θα οδηγούσε σε λιμό, ενώ η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος θα αύξανε δραματικά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η ζωή στην επιφάνεια της Γης θα γινόταν εξαιρετικά επικίνδυνη, αναγκάζοντας τους επιζώντες να καταφύγουν σε υπόγεια καταφύγια.

Οι δύο χώρες με πιθανότητες επιβίωσης

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η οποία συνεργάστηκε με τον ειδικό στο κλίμα καθηγητή Brian Toon, ελάχιστες περιοχές του πλανήτη θα μπορούσαν να διατηρήσουν βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Οι δύο χώρες που, κατά την εκτίμησή τους, θα είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να αντέξουν είναι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.

Η γεωγραφική τους απομόνωση, το νότιο ημισφαίριο και οι σχετικά χαμηλότερες πιθανότητες να αποτελέσουν άμεσο στόχο πυρηνικών πληγμάτων, θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες. Επιπλέον, καμία από τις δύο δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, γεγονός που –θεωρητικά– μειώνει τον κίνδυνο να βρεθούν στο επίκεντρο μιας ανταλλαγής πυραύλων.

Ποιες άλλες περιοχές θεωρούνται πιο ασφαλείς

Πέρα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ορισμένες ακόμη χώρες αναφέρονται συχνά ως πιο «ασφαλείς» σε περίπτωση παγκόσμιας σύρραξης. Μεταξύ αυτών είναι η Ισλανδία, η Ελβετία, το Τουβαλού, η Νότια Αφρική και η Χιλή.

Κοινός παρονομαστής είναι η σχετική γεωγραφική απομόνωση και η απόσταση από τα μεγάλα πυρηνικά οπλοστάσια.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν μια χώρα θα αποφύγει το άμεσο πλήγμα, αλλά αν θα μπορέσει να διατηρήσει την αγροτική της παραγωγή σε συνθήκες παγκόσμιας περιβαλλοντικής κατάρρευσης.

Γιατί, σε ένα τέτοιο σενάριο, η επιβίωση δεν θα κρινόταν μόνο από το αν θα πέσει μια βόμβα σε μια περιοχή, αλλά από το αν θα υπάρχει τροφή την επόμενη μέρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:31LIFESTYLE

Mooné Rahimi: Η πανέμορφη Ιρανή που ξεσήκωσε το διαδίκτυο με τον «χορό του Τραμπ»

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της αποστολής φρεγατών και F16 στην Κύπρο ο Τσίπρας - «Ελλάδα και Κύπρος να μη γίνουν μέρος του πολέμου»

10:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν κατακόρυφα τον υδράργυρο - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Χόκινγκ: Η αλήθεια πίσω από τις γυναίκες με μπικίνι δίπλα του στα αρχεία Έπσταϊν

10:12ΕΘΝΙΚΑ

Στην Κύπρο ο Δένδιας: Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Πάλμα

10:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αλλαγή ΚΑΔ χωρίς πρόστιμο έως την 1η Ιουνίου - Πώς γίνεται η αυτόματη αντιστοίχιση

10:03LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν το πιστεύω» - Το όνειρό της έγινε πραγματικότητα - Έπαιξε στο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος»

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ουρές» στα βενζινάδικα: Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιοι ηγέτες έχουν σκοτωθεί και ποιοι επέζησαν; Από τον Χαμενεϊ στον Λαριτζανί

09:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει «πακέτο» Τζολάκη και Μουζακίτη η Γιουβέντους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

09:38WHAT THE FACT

Δύο χώρες θα επιβίωναν αν ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος που θα σκότωνε πέντε δισεκατομμύρια

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με δράση σε Premier League και Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο

09:35LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η επίσημη αιτία θανάτου του ηθοποιού που έπασχε από ALS

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπυραυλικά συστήματα και φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ έπιασε 40χρονο να αφαιρεί καλώδια χαλκού βάρους 70 κιλών

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF «εξουσιοδοτήθηκαν να προελάσουν» στον Λίβανο- Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε drones κατά του Ισραήλ

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός οδηγός δικύκλου σε τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο σχέδιο δολοφονίας του Χαμενεΐ - Το Ισραήλ χάκαρε τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης, και χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη

09:11Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Crash test για την κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν -Τι εξετάζει το Μαξίμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

10:03LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν το πιστεύω» - Το όνειρό της έγινε πραγματικότητα - Έπαιξε στο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Χόκινγκ: Η αλήθεια πίσω από τις γυναίκες με μπικίνι δίπλα του στα αρχεία Έπσταϊν

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ουρές» στα βενζινάδικα: Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος

10:31LIFESTYLE

Mooné Rahimi: Η πανέμορφη Ιρανή που ξεσήκωσε το διαδίκτυο με τον «χορό του Τραμπ»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

09:38WHAT THE FACT

Δύο χώρες θα επιβίωναν αν ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος που θα σκότωνε πέντε δισεκατομμύρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ