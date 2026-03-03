Μέση Ανατολή: Εντολή σε Αμερικανούς πολίτες για άμεση εγκατάλειψη 12 χωρών

Να εγκαταλείψουν άμεσα περισσότερες από δώδεκα χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους Αμερικανούς πολίτες εν μέσω επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Η Mora Namdar, βοηθός γραμματέας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για προξενικές υποθέσεις, συνέστησε στους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αυτές τις χώρες χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εμπορικά μέσα μεταφοράς «λόγω κινδύνων ασφαλείας».

Η προειδοποίηση ισχύει για το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν της Ιορδανίας είπε ότι το προσωπικό της εγκατέλειψε την τοποθεσία «λόγω απειλής».

Η σύσταση της Ουάσιγκτον ήρθε αφότου το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας μικρή πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στο Βασίλειο εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας διατάσσοντας το προσωπικό της και συνιστώντας στους πολίτες των ΗΠΑ να καταφύγουν στη Τζέντα, το Ριάντ και το Νταχράν, εκτός από τον περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

«Η αποστολή των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία συνεχίζει να παρακολουθεί την περιφερειακή κατάσταση», ανέφερε η ανακοίνωση, προτρέποντας τους Αμερικανούς να διατηρήσουν ένα προσωπικό σχέδιο ασφαλείας, να αποφύγουν τις διαδηλώσεις και τις μεγάλες συγκεντρώσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.