Ιρανοί στην Αθήνα γιορτάζουν την πτώση του καθεστώτος έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Snapshot Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα γιόρτασαν έξω από τις πρεσβείες του Ιράν και του Ισραήλ την είδηση του θανάτου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και την πτώση του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν.

Συγκεντρώσεις Ιρανών πραγματοποιήθηκαν τόσο έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ όσο και στην πρεσβεία του Ιράν, καθώς άνθρωποι χόρευαν και τραγουδούσαν, κρατώντας ιρανικές και ισραηλινές σημαίες.

Έξω από την ιρανική πρεσβεία στο Ψυχικό, μάλιστα και ενώ η σημαία του Ιράν κυμάτιζε μεσίστια σε ένδειξη πένθους, όπως είναι η επίσημη οδηγία του κράτους, δεκάδες διαδηλωτές γιόρταζαν απέξω ανοίγοντας σαμπάνιες και χορεύοντας υπό τους ήχους δυτικής μουσικής. Με συνθήματα υπέρ του οριστικού κλεισίματος της πρεσβείας, οι επικριτές του θεοκρατικού καθεστώτος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την κατάρρευση της κυβέρνησης των μουλάδων.

Συμβολική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Άνδρες και γυναίκες ιρανικής καταγωγής άφησαν λουλούδια στο σημείο, δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη τους για το στρατιωτικό πλήγμα της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο –κατά τους ίδιους– επιτάχυνε τις εξελίξεις. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε λογαριασμούς Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα δείχνουν τις εκδηλώσεις ενθουσιασμού:

