Τηλεθέαση: Χάος στη βραδινή ζώνη – Δεκάδες προγράμματα στη «μάχη»

Με σκληρό ανταγωνισμό ξεκίνησε η εβδομάδα, στη βραδινή ζώνη, όπου δεκάδες σειρές και πρότζεκτ προσπάθησαν να κερδίσουν το κοινό. Ποιοι ήταν, όμως, οι νικητές της Δευτέρας;

Στις 20.00, οι «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 σημείωσαν 15,8% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό. Το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που έκανε πρεμιέρα χθες μέσα από τη συχνότητα του OPEN με τη Μαρία Μπακοδήμου, κατέγραψε 4% στο σύνολο και 5,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς», που χθες είχε διπλό επεισόδιο, βρέθηκε στο 19,6% του συνόλου και στο 14% του δυναμικού κοινού. Ο «Άγιος Έρωτας», στον ίδιο σταθμό, που βγήκε στον αέρα στις 22.00 χθες, έκανε 17,5% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ «Porto Leone», που ξεκίνησε να προβάλλεται στις 23.30, έκανε 12,1% στο σύνολο και 8,4% αντίστοιχα. Ο ALPHA, όπως αποδεικνύεται, πρωταγωνιστεί και παίρνει την ψήφο εμπιστοσύνης.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» σημείωσε 13,3% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του MEGA, η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» έκανε 8,4% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. Η παραγωγή μυθοπλασίας «Μια νύχτα μόνο», που πήρε lead in, έκανε 11,8% στο σύνολο και 8,5% στους τηλεθεατές 18-54. «Η Γη της ελιάς», από τις 23.00 έως τις 00.45, κράτησε παρέα στο 13,4% του συνόλου και στο 8,6% του δυναμικού κοινού.

Στον ΣΚΑΪ, τοπ ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17N» έκανε 7,8% και 6,4%. Αντίστοιχα, το «Survivor» βρέθηκε στο 12,9% του συνόλου και στο 11,6% των τηλεθεατών 18-54. Στο STAR, το «MasterChef» έκανε 9,1% στο σύνολο και 12,7% στο δυναμικό κοινό.

