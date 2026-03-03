Explainer - Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν; Το μεγαλύτερο πρόβλημα

Αναφορές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν δαπανήσει περίπου 779 εκατομμύρια δολάρια κατά τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης Epic Fury

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Explainer - Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν; Το μεγαλύτερο πρόβλημα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εισήλθε σε μια νέα φάση το Σάββατο, όταν κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν το Ιράν, σηματοδοτώντας την έναρξη ανοιχτών στρατιωτικών εχθροπραξιών.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, το ερώτημα είναι αν η Ουάσιγκτον μπορεί να αντέξει έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ποιο θα είναι τελικά το κόστος του. Σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να δώσει απάντηση δημοσίευμα του Al Jazeera.

Τι είναι η επιχείρηση Epic Fury;

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ επιβεβαίωσε σε ένα οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ είχαν συμμετάσχει σε αυτό που περιέγραψε ως «μεγάλη πολεμική επιχείρηση» στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε αργότερα ότι η αποστολή ονομάστηκε επιχείρηση Epic Fury.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόχος ήταν «να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους. Θα εξαφανιστεί εντελώς», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι είχε χτυπήσει περισσότερους από 1.250 στόχους στο Ιράν από την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο. Σε ξεχωριστή δήλωση, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανέφερε ότι είχε χτυπήσει και καταστρέψει 11 ιρανικά πλοία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση περιελάμβανε αεροπορικές επιθέσεις, πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα και συντονισμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και σε υψηλόβαθμα στελέχη που συνδέονται με το αμυντικό κατεστημένο του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγούνταν της χώρας από το 1989, σκοτώθηκε όταν το συγκρότημα του στην Τεχεράνη χτυπήθηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την πρώτη φάση των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Δείτε το βίντεο τη στιγμής της επίθεσης:

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποσχέθηκε να συνεχίσει τον πόλεμο για όσο διάστημα χρειαστεί, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Μέχρι τη Δευτέρα, ο Ιρανικός Ερυθρός Ημισελήνος ανέφερε ότι 555 άτομα είχαν σκοτωθεί σε 130 τοποθεσίες στο Ιράν.

Πόσα έχει ήδη δαπανήσει η ΗΠΑ στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή από το 2023;

Σύμφωνα με την έκθεση «2025 Costs of War» του Πανεπιστημίου Μπράουν, από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η ΗΠΑ έχει παράσχει στο Ισραήλ στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 21,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν χρηματοδοτήσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις υποστήριξης του Ισραήλ στη Υεμένη, το Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή με κόστος που κυμαίνεται από 9,65 δισεκατομμύρια έως 12,07 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό ανεβάζει τις συνολικές δαπάνες των ΗΠΑ που σχετίζονται με τη σύγκρουση σε 31,35 δισεκατομμύρια έως 33,77 δισεκατομμύρια δολάρια, και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Ποια οπλικά συστήματα χρησιμοποιούνται στον πόλεμο του Ιράν;

Σύμφωνα με το CENTCOM, στην επιχείρηση Epic Fury έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από 20 οπλικά συστήματα από τις αεροπορικές, ναυτικές, χερσαίες και πυραυλικές δυνάμεις.

Το CENTCOM αναφέρει ότι έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 1.000 στόχοι στο Ιράν, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 20 διαφορετικά συστήματα από τις αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις, καθώς και τις πυραυλικές δυνάμεις.

«Ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι τώρα να εξουδετερώσουν ή να μειώσουν – όσο το δυνατόν γρηγορότερα – τις επιθετικές δυνατότητες των Ιρανών να συνεχίσουν να σπέρνουν τον όλεθρο. Θέλουν να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις ή τουλάχιστον να τις μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Kevin Donegan, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων του CENTCOM, στο Al Jazeera.

Μερικά από τα οπλικά συστήματα περιλαμβάνουν:

Αεροπορική δύναμη: Η εκστρατεία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα αεροπορικά μέσα των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων:

  • Βομβαρδιστικά B-1
  • Βομβαρδιστικά B-2 stealth: χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν βασικές πυρηνικές και στρατιωτικές υποδομές
  • F-35 Lightning II & F-22 Raptor: προηγμένα μαχητικά stealth
  • Μαχητικά F-15: χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς· τρία χάθηκαν σε ένα περιστατικό πάνω από το Κουβέιτ την 1η Μαρτίου
  • Μαχητικά F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet και A-10: όλα επιβεβαιώθηκαν για ρόλους επίθεσης και υποστήριξης
  • EA-18G Growler: χρησιμοποιήθηκαν για ηλεκτρονικές επιθέσεις και καταστολή των εχθρικών αεροπορικών αμυντικών συστημάτων
  • Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS): παρείχαν διοίκηση, έλεγχο και διαχείριση του χώρου μάχης.

Drones και συστήματα μακράς εμβέλειας

Τα μη επανδρωμένα συστήματα και τα πυραυλικά πυροβόλα όπλα αποτελούν επίσης μέρος της επιχείρησης:

  • Drones LUCAS: Αυτή η επιχείρηση σηματοδοτεί την πρώτη χρήση σε μάχη αυτών των «οικονομικών μη επανδρωμένων συστημάτων επίθεσης» μονής χρήσης, τα οποία κατασκευάστηκαν με αντίστροφη μηχανική από ιρανικά σχέδια.
  • Drones MQ-9 Reaper: ενεργοί σε ρόλους επιτήρησης και ακριβείας.
  • Συστήματα πυραύλων υψηλής κινητικότητας M-142 (HIMARS): πυραυλικό πυροβολικό εδάφους.
  • Πύραυλοι Tomahawk Cruise: εκτοξεύονται από ναυτικά μέσα.
  • Συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας
  • Συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και THAAD (Terminal High Altitude Area Defense): χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών
  • Συστήματα αντι-μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ναυτική δύναμη

  • Δύο αεροπλανοφόρα, με επικεφαλής τα USS Gerald R Ford και USS Abraham Lincoln: παρέχουν τεράστια δύναμη από τη θάλασσα.
  • P-8 Poseidon: διεξάγουν θαλάσσιες περιπολίες και αναγνώριση.
  • Φορτηγά και δεξαμενόπλοια: C-17 Globemaster, C-130 Hercules και διάφορα αεροσκάφη ανεφοδιασμού διατηρούν τη ροή των εφοδιαστικών.

Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν;

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το συνολικό κόστος μιας συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσο θα κοστίσει τελικά στις ΗΠΑ ο νέος πόλεμος.

«Το Πεντάγωνο δεν έχει δημοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες, οπότε μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες, αλλά υπάρχουν πολλά μεταβλητά στοιχεία και μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το κόστος των επιμέρους όπλων. μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το κόστος των επιχειρήσεων, των ναυτικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο Christopher Preble, ανώτερος ερευνητής στο Stimson Center, στο Al Jazeera.

Αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων Anadolou εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν δαπανήσει περίπου 779 εκατομμύρια δολάρια κατά τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης Epic Fury.

Η στρατιωτική συγκέντρωση πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης αεροσκαφών, της ανάπτυξης περισσότερων από δώδεκα πολεμικών πλοίων και της κινητοποίησης περιφερειακών πόρων, εκτιμάται ότι κόστισε επιπλέον 630 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Center for New American Security, η λειτουργία μιας αεροπλανοφόρου ομάδας κρούσης, όπως το USS Gerald R Ford, κοστίζει περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Υπάρχουν επίσης έξοδα που σχετίζονται με απώλειες εξοπλισμού.

Τουλάχιστον τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στο Κουβέιτ, σε ένα περιστατικό που οι αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «φιλικό πυρ».

Ωστόσο, οι ειδικοί υποδηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η οικονομική βιωσιμότητα, αλλά το απόθεμα.

«Είναι βιώσιμο από πλευράς κόστους. Εννοώ, έχουμε έναν αμυντικό προϋπολογισμό ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ και ένα αίτημα να φτάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια, το οποίο θεωρώ αποτρόπαιο, αλλά για το οποίο ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί», δήλωσε ο Preble.

«Έτσι, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια είναι ένα μεγάλο ποσό. Το ερώτημα αφορά το πραγματικό απόθεμα όπλων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, ειδικά τα αναχαιτιστικά – όπως οι πύραυλοι Patriot ή SM-6, τυπικοί πύραυλοι που χρησιμοποιούνται ως αναχαιτιστικά για βαλλιστικούς πυραύλους».

Ο Preble προειδοποίησε ότι τα υψηλά ποσοστά αναχαίτισης δεν μπορούν να συνεχιστούν επ' αόριστον.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο ρυθμός των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τον αριθμό των αναχαιτίσεων, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί επ' αόριστον, σίγουρα, και ίσως δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί για περισσότερο από μερικές εβδομάδες», είπε.

Σημείωσε ότι παρόμοιες ανησυχίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ιράν τον Ιούνιο, όταν υπήρχαν εικασίες ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων. Ενώ ορισμένα αποθέματα ενδέχεται να έχουν αναπληρωθεί από τότε, οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι προορίζονται επίσης για άλλα θέατρα.

«Μερικά από αυτά τα αναχαιτιστικά όπλα προορίζονταν να σταλούν στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Μερικά χρησιμοποιούνται στην Ασία, στον Ινδο-Ειρηνικό. Θα ήταν σημαντικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκεί», είπε. «Επομένως, θα υπήρχε κάποια ανησυχία για την απομάκρυνση αυτών των όπλων από εκείνο το θέατρο».

Η κατασκευή τους δεν είναι άμεση. «Ένας πύραυλος Patriot ή ένας SM-6... είναι ένα πολύ περίπλοκο κομμάτι εξοπλισμού», πρόσθεσε ο Preble. «Δεν είναι ότι τα παράγουν εκατοντάδες ή χιλιάδες την ημέρα. Αυτός δεν είναι ο ρυθμός κατασκευής».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο λέει ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν λόγω των προγραμματισμένων επιθέσεων

12:10LIFESTYLE

Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χάος στη βραδινή ζώνη – Δεκάδες προγράμματα στη «μάχη»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού και άρπαξαν κοσμήματα 15.000 ευρώ

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ουρές στα βενζινάδικα έν μέσω φόβων για εκτόξευση των τιμών - Αναφορές οτι «στερεύουν» τα καύσιμα

12:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο ήλιος σπάει τη σιωπή του»: Νέες ηλιακές κηλίδες και συναγερμός για «σούπερ-έκρηξη»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Η COSMOTE TELEKOM διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της στη Μέση Ανατολή

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες της Premier League και της Super League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαν κρουαζιέρα και εγκλωβίστηκαν στο Κατάρ 29 Κύπριοι

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανησυχία με πτήση μαχητικών αεροσκαφών - Τι ισχύει

11:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines στο Λος Άντζελες

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρα καραμπόλα 5 οχημάτων στην παραλιακή - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 23χρονος Τσέχος

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η κυβέρνηση

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στην Κύπρο: Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας - Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ανοίγει δρόμο στην ΕΕ

11:13WHAT THE FACT

The Lion King: Τι σημαίνουν πραγματικά οι στίχοι του «Circle of Life» - Βίντεο

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τη Νίκαια: «Δημοπρατούνται και προχωρούν τα τρία μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανοί στην Αθήνα πανηγυρίζουν την πτώση του καθεστώτος - Λουλούδια στην πρεσβεία του Ισραήλ και συγκέντρωση έξω από την ιρανική αποστολή

11:10ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα» - Το δημόσιο μήνυμα για τη στήριξη στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανοί στην Αθήνα πανηγυρίζουν την πτώση του καθεστώτος - Λουλούδια στην πρεσβεία του Ισραήλ και συγκέντρωση έξω από την ιρανική αποστολή

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρα καραμπόλα 5 οχημάτων στην παραλιακή - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 23χρονος Τσέχος

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανησυχία με πτήση μαχητικών αεροσκαφών - Τι ισχύει

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

12:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στην Κύπρο: Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας - Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ανοίγει δρόμο στην ΕΕ

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ