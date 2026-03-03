Explainer - Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν; Το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εισήλθε σε μια νέα φάση το Σάββατο, όταν κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν το Ιράν, σηματοδοτώντας την έναρξη ανοιχτών στρατιωτικών εχθροπραξιών.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, το ερώτημα είναι αν η Ουάσιγκτον μπορεί να αντέξει έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ποιο θα είναι τελικά το κόστος του. Σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να δώσει απάντηση δημοσίευμα του Al Jazeera.

Τι είναι η επιχείρηση Epic Fury;

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ επιβεβαίωσε σε ένα οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ είχαν συμμετάσχει σε αυτό που περιέγραψε ως «μεγάλη πολεμική επιχείρηση» στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε αργότερα ότι η αποστολή ονομάστηκε επιχείρηση Epic Fury.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόχος ήταν «να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους. Θα εξαφανιστεί εντελώς», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι είχε χτυπήσει περισσότερους από 1.250 στόχους στο Ιράν από την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο. Σε ξεχωριστή δήλωση, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανέφερε ότι είχε χτυπήσει και καταστρέψει 11 ιρανικά πλοία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση περιελάμβανε αεροπορικές επιθέσεις, πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα και συντονισμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και σε υψηλόβαθμα στελέχη που συνδέονται με το αμυντικό κατεστημένο του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγούνταν της χώρας από το 1989, σκοτώθηκε όταν το συγκρότημα του στην Τεχεράνη χτυπήθηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την πρώτη φάση των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Δείτε το βίντεο τη στιγμής της επίθεσης:

צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן



מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποσχέθηκε να συνεχίσει τον πόλεμο για όσο διάστημα χρειαστεί, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Μέχρι τη Δευτέρα, ο Ιρανικός Ερυθρός Ημισελήνος ανέφερε ότι 555 άτομα είχαν σκοτωθεί σε 130 τοποθεσίες στο Ιράν.

Πόσα έχει ήδη δαπανήσει η ΗΠΑ στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή από το 2023;

Σύμφωνα με την έκθεση «2025 Costs of War» του Πανεπιστημίου Μπράουν, από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η ΗΠΑ έχει παράσχει στο Ισραήλ στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 21,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν χρηματοδοτήσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις υποστήριξης του Ισραήλ στη Υεμένη, το Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή με κόστος που κυμαίνεται από 9,65 δισεκατομμύρια έως 12,07 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό ανεβάζει τις συνολικές δαπάνες των ΗΠΑ που σχετίζονται με τη σύγκρουση σε 31,35 δισεκατομμύρια έως 33,77 δισεκατομμύρια δολάρια, και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Ποια οπλικά συστήματα χρησιμοποιούνται στον πόλεμο του Ιράν;

Σύμφωνα με το CENTCOM, στην επιχείρηση Epic Fury έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από 20 οπλικά συστήματα από τις αεροπορικές, ναυτικές, χερσαίες και πυραυλικές δυνάμεις.

Το CENTCOM αναφέρει ότι έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 1.000 στόχοι στο Ιράν, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 20 διαφορετικά συστήματα από τις αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις, καθώς και τις πυραυλικές δυνάμεις.

«Ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι τώρα να εξουδετερώσουν ή να μειώσουν – όσο το δυνατόν γρηγορότερα – τις επιθετικές δυνατότητες των Ιρανών να συνεχίσουν να σπέρνουν τον όλεθρο. Θέλουν να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις ή τουλάχιστον να τις μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Kevin Donegan, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων του CENTCOM, στο Al Jazeera.

Μερικά από τα οπλικά συστήματα περιλαμβάνουν:

Αεροπορική δύναμη: Η εκστρατεία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα αεροπορικά μέσα των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων:

Βομβαρδιστικά B-1

Βομβαρδιστικά B-2 stealth: χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν βασικές πυρηνικές και στρατιωτικές υποδομές

F-35 Lightning II & F-22 Raptor: προηγμένα μαχητικά stealth

Μαχητικά F-15: χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς· τρία χάθηκαν σε ένα περιστατικό πάνω από το Κουβέιτ την 1η Μαρτίου

Μαχητικά F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet και A-10: όλα επιβεβαιώθηκαν για ρόλους επίθεσης και υποστήριξης

EA-18G Growler: χρησιμοποιήθηκαν για ηλεκτρονικές επιθέσεις και καταστολή των εχθρικών αεροπορικών αμυντικών συστημάτων

Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS): παρείχαν διοίκηση, έλεγχο και διαχείριση του χώρου μάχης.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Drones και συστήματα μακράς εμβέλειας

Τα μη επανδρωμένα συστήματα και τα πυραυλικά πυροβόλα όπλα αποτελούν επίσης μέρος της επιχείρησης:

Drones LUCAS: Αυτή η επιχείρηση σηματοδοτεί την πρώτη χρήση σε μάχη αυτών των «οικονομικών μη επανδρωμένων συστημάτων επίθεσης» μονής χρήσης, τα οποία κατασκευάστηκαν με αντίστροφη μηχανική από ιρανικά σχέδια.

Drones MQ-9 Reaper: ενεργοί σε ρόλους επιτήρησης και ακριβείας.

Συστήματα πυραύλων υψηλής κινητικότητας M-142 (HIMARS): πυραυλικό πυροβολικό εδάφους.

Πύραυλοι Tomahawk Cruise: εκτοξεύονται από ναυτικά μέσα.

Συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας

Συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και THAAD (Terminal High Altitude Area Defense): χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Συστήματα αντι-μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Ναυτική δύναμη

Δύο αεροπλανοφόρα, με επικεφαλής τα USS Gerald R Ford και USS Abraham Lincoln: παρέχουν τεράστια δύναμη από τη θάλασσα.

P-8 Poseidon: διεξάγουν θαλάσσιες περιπολίες και αναγνώριση.

Φορτηγά και δεξαμενόπλοια: C-17 Globemaster, C-130 Hercules και διάφορα αεροσκάφη ανεφοδιασμού διατηρούν τη ροή των εφοδιαστικών.

Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν;

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το συνολικό κόστος μιας συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσο θα κοστίσει τελικά στις ΗΠΑ ο νέος πόλεμος.

«Το Πεντάγωνο δεν έχει δημοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες, οπότε μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες, αλλά υπάρχουν πολλά μεταβλητά στοιχεία και μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το κόστος των επιμέρους όπλων. μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το κόστος των επιχειρήσεων, των ναυτικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο Christopher Preble, ανώτερος ερευνητής στο Stimson Center, στο Al Jazeera.

Αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων Anadolou εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν δαπανήσει περίπου 779 εκατομμύρια δολάρια κατά τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης Epic Fury.

Operation Epic Fury: The first 48 hours pic.twitter.com/uCQqHq5Ajx — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Η στρατιωτική συγκέντρωση πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης αεροσκαφών, της ανάπτυξης περισσότερων από δώδεκα πολεμικών πλοίων και της κινητοποίησης περιφερειακών πόρων, εκτιμάται ότι κόστισε επιπλέον 630 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Center for New American Security, η λειτουργία μιας αεροπλανοφόρου ομάδας κρούσης, όπως το USS Gerald R Ford, κοστίζει περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Υπάρχουν επίσης έξοδα που σχετίζονται με απώλειες εξοπλισμού.

Τουλάχιστον τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στο Κουβέιτ, σε ένα περιστατικό που οι αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «φιλικό πυρ».

Ωστόσο, οι ειδικοί υποδηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η οικονομική βιωσιμότητα, αλλά το απόθεμα.

«Είναι βιώσιμο από πλευράς κόστους. Εννοώ, έχουμε έναν αμυντικό προϋπολογισμό ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ και ένα αίτημα να φτάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια, το οποίο θεωρώ αποτρόπαιο, αλλά για το οποίο ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί», δήλωσε ο Preble.

«Έτσι, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια είναι ένα μεγάλο ποσό. Το ερώτημα αφορά το πραγματικό απόθεμα όπλων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, ειδικά τα αναχαιτιστικά – όπως οι πύραυλοι Patriot ή SM-6, τυπικοί πύραυλοι που χρησιμοποιούνται ως αναχαιτιστικά για βαλλιστικούς πυραύλους».

Ο Preble προειδοποίησε ότι τα υψηλά ποσοστά αναχαίτισης δεν μπορούν να συνεχιστούν επ' αόριστον.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο ρυθμός των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τον αριθμό των αναχαιτίσεων, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί επ' αόριστον, σίγουρα, και ίσως δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί για περισσότερο από μερικές εβδομάδες», είπε.

Σημείωσε ότι παρόμοιες ανησυχίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ιράν τον Ιούνιο, όταν υπήρχαν εικασίες ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων. Ενώ ορισμένα αποθέματα ενδέχεται να έχουν αναπληρωθεί από τότε, οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι προορίζονται επίσης για άλλα θέατρα.

«Μερικά από αυτά τα αναχαιτιστικά όπλα προορίζονταν να σταλούν στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Μερικά χρησιμοποιούνται στην Ασία, στον Ινδο-Ειρηνικό. Θα ήταν σημαντικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκεί», είπε. «Επομένως, θα υπήρχε κάποια ανησυχία για την απομάκρυνση αυτών των όπλων από εκείνο το θέατρο».

Η κατασκευή τους δεν είναι άμεση. «Ένας πύραυλος Patriot ή ένας SM-6... είναι ένα πολύ περίπλοκο κομμάτι εξοπλισμού», πρόσθεσε ο Preble. «Δεν είναι ότι τα παράγουν εκατοντάδες ή χιλιάδες την ημέρα. Αυτός δεν είναι ο ρυθμός κατασκευής».