Premier League και Super League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με εμβόλιμη αγωνιστική στην Premier League, παιχνίδια που είχαν αναβληθεί στη Super League, και την Bundesliga και τη La Liga αγώνες των Κυπέλλων Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας.

Στην 29η αγωνιστική της Premier League ξεχωρίζουν το σημερινό παιχνίδι Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15) και τα αυριανά ματς Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30), Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30), Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30) και Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15).

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ και Κηφισιά-ΠΑΟΚ στη Super League

Στη Super League διεξάγονται αύριο τα 2 ματς που είχαν αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (18:00) και Κηφισιά-ΠΑΟΚ (20:00).

Στην Bundesliga και τη La Liga σε παιχνίδια που επίσης είχε αναβληθεί το Αμβούργο υποδέχεται αύριο (21:30) τη Λεβερκούζεν και η Βαγιεκάνο αντιμετωπίζει αύριο (20:00) την Οβιέδο.

Στο Κύπελλο Ιταλίας γίνονται οι πρώτοι ημιτελικοί Κόμο-Ίντερ (σήμερα, 21:00) και Λάτσιο-Αταλάντα (Τετάρτη, 22:00).

Στο Κύπελλο Ισπανίας βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Στους αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει σήμερα (22:00) την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Σοσιεδάδ παίζει αύριο (22:00) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στα πρώτα ματς κέρδισαν η Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0 και η Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0.

Στο Κύπελλο Γαλλίας διεξάγονται οι νοκ άουτ προημιτελικοί και το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό της Πέμπτης (22:10) ανάμεσα στη Λυών και τη Λανς

Mε το Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

Αμέτρητες αγορές και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn σε όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και κυπέλλων. Προσφέρονται και οι προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Boost Νίκης» και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Στα καταστήματα Allwyn θα βρείτε και πολλά Bet Builder Ready για τα κορυφαία παιχνίδια. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για την Premier League:

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ

  • 0-0 Iσοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Φ. Φόντεν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει
  • Νότιγχαμ Φόρεστ να κερδίσει, Over 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Μπράιτον-Άρσεναλ

  • Β. Γκιόκερες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει
  • Μ. Σάκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Άρσεναλ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ
  • Χ. Κωστούλας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπράιτον να κερδίσει

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

  • Μ. Σέσκο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Γιουν. να κερδίσει
  • Μ. Φερνάντες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Μάντσεστερ Γιουν. να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ
  • Μ. Κούνια να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Μάντσεστερ Γιουν. να κερδίσει & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

