Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος με τους τραυματισμούς μου»

Ο «Greek Freak» επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από απουσία πέντε εβδομάδων, στην αναμέτρηση των Μπακς απέναντι στους Σέλτικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το διάστημα της αποχής του, αναγνωρίζοντας πως στο παρελθόν είχε επιστρέψει πρόωρα από τραυματισμούς. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να βιαστεί ξανά, καθώς κάτι τέτοιο δεν ωφελεί το σώμα του.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε έστω και ως σκέψη το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν με το Μιλγουόκι, απάντησε κατηγορηματικά: «όχι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα των Μπακς από τους Σέλτικς:

«Νιώθω καλά, είμαι λίγο σκουριασμένος, αλλά προφανώς είναι κάτι καινούργιο για την καριέρα μου να είμαι έξω για τόσο καιρό και όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές μέσα στη σεζόν. Σίγουρα διέκοψε τον ρυθμό μου, αλλά στο τέλος της ημέρας, απλά προσπαθώ να το πηγαίνω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα.

Δεν έχει σημασία αν παίζω 18 λεπτά, 20 λεπτά, 22, οτιδήποτε. Είμαι απλά χαρούμενος που είμαι στο παρκέ. Είμαι στη νοοτροπία, όπου προσπαθώ να μην παίρνω τίποτα δεδομένο. Προφανώς δεν έπαιξα καλά σήμερα, αλλά στο τέλος της ημέρας, είμαι απλά χαρούμενος που είμαι στο παρκέ και μπορώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου με κάθε τρόπο που μπορώ και απλά να κάνω αυτό που αγαπώ, το οποίο είναι να παίζω μπάσκετ.

Νομίζω, όντας στο NBA 13 χρόνια, έχω τραυματιστεί πολύ. Έχω γυρίσει τους αστραγάλους μου. Έχω πάθει υπερέκταση στο γόνατο. Με έχει πονέσει η μέση μου. Έχω γυρίσει τον καρπό μου. Και κατάφερα να επιστρέψω. Όπως όταν ο γιατρός μου λέει, δύο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες έξω, έχω καταφέρει να κόψω αυτόν τον χρόνο στο μισό και να επιστρέψω.

Μού έχουν πει στο παρελθόν «τέσσερις εβδομάδες». Επέστρεψα στις επτά μέρες. Μού έχουν πει «3 εβδομάδες έξω». Επέστρεφα στις τέσσερις ημέρες. Οπότε, νόμιζα ότι θα ήταν το ίδιο και νομίζω ότι μερικές φορές δεν είναι καλό, επειδή είναι σαν μία ψεύτικη πραγματικότητα. Δεν θα είναι πάντα έτσι και ένιωσα ότι φέτος θα ήταν το ίδιο πράγμα.

Εντάξει, χτύπησα στον προσαγωγό, έπρεπε να μείνω έξω για 3-4 εβδομάδες, οπότε πίστευα ότι θα γύριζα σε δέκα ημέρες. Δεν είμαι μεγάλος, αλλά είμαι πλέον μεγαλύτερος. Είμαι 31 χρόνων πρέπει να είμαι πιο έξυπνος από εδώ και στο εξής, επειδή πράγματα τα οποία μπορούσα να κάνω στο παρελθόν, ίσως δεν μπορώ να τα κάνω τώρα.

Και πρέπει να είμαι πιο μεθοδικός με την αποθεραπεία μου, με τον τρόπο που φροντίζω το σώμα μου, με τον τρόπο που παίζω, αλλά ναι, πάνω-κάτω αυτό είναι. Προχωρώντας μπροστά, πρέπει να είμαι πιο έξυπνος».

