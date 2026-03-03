ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ

Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της τον αγώνα με τον Βόλο και τον εκνευρισμό που προκάλεσε ο Τσιμεντερίδης, αναζητώντας ηρεμία ενόψει της απαιτητικής συνέχεις, αρχής γενομένης από τον αγώνα με την ΑΕΛ, για την 24η αγωνιστική στη Super League.

Η ΑΕΚ βρέθηκε μια… ανάσα από ήττα – σοκ από τον Βόλο στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό, αλλά η γκολάρα του Ρέλβας έσωσε τον βαθμό (2-2).

Οι «κιτρινόμαυροι» παραμένουν στην κορυφή, έχοντας, πλέον, συγκάτοικο τον Ολυμπιακό.

Η απογοήτευση για την απώλεια δύο βαθμών κι ο εκνευρισμός για τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη ήταν εμφανείς στο στρατόπεδο της «Ένωσης», η οποία, όμως, είναι υποχρεωμένη να ανακτήσει την ηρεμία της, καθώς τα σημαντικά είναι μπροστά της.

Αυτός είναι κι ο μεγάλος στόχος του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι τον αγώνα του Σαββάτου (07/03) με αντίπαλο την ΑΕΛ στην Allwyn Arena. Εκεί, όπου οι «κιτρινόμαυροι» θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, χωρίς να έχουν τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο, ο οποίος είναι τιμωρημένος, μετά την κόκκινη που δέχθηκε στο Πανθεσσαλικό.

Επί της ουσίας στην ΑΕΚ καλούνται να αποδεχθούν οριστικά ότι κακές διαιτησίες, όπως αυτή τη Τσιμεντερίδη, είναι ο κανόνας από το ξεκίνημα της σεζόν κι ότι θα πρέπει να μπαίνουν σε κάθε ματς με το «μαχαίρι» στα… δόντια, κάτι που δεν έγινε κόντρα στον Βόλο.

