Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

Έκλεισαν οι διπλωματικές αποστολές σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ

Newsbomb

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκλεισε τις πρεσβείες του στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ την Τρίτη μετά από επιθέσεις με drones και προέτρεψε τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως 14 χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς το Ιράν εξαπολύει πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, υπέστη μικρές ζημιές μετά από επίθεση που φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από δύο drones, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας την Τρίτη.

Μια μέρα νωρίτερα, επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Κουβέιτ, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα δημοσίως. Η προέλευση των drones και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν άμεσα σαφής.

Λίγες ώρες αργότερα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οκτώ drones είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ-Χαρτζ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας. Η πρεσβεία του Καναδά στο Ριάντ ανακοίνωσε επίσης ότι θα παρέμενε κλειστή για την ημέρα και ακύρωσε όλα τα ραντεβού μέχρι την Παρασκευή.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές αεροπορικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και του Μπαχρέιν. Η Ιορδανία έχει επίσης αναφέρει ότι έχει δεχθεί επιθέσεις. Η πλειονότητα των επιθέσεων φαίνεται να έχει αναχαιτιστεί.

Εν μέσω φόβων για συνεχιζόμενες επιθέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε διαταγές κατά τη διάρκεια της νύχτας για το μη απαραίρητο κρατικό προσωπικό και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν έξι χώρες στη Μέση Ανατολή: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ιράκ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν της Ιορδανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το προσωπικό εκκένωσε προσωρινά το διπλωματικό συγκρότημα μετά από μια αδιευκρίνιστη απειλή.

Ένα drone χτύπησε επίσης το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Κουβέιτ τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα δημοσίως. Η πρεσβεία ανακοίνωσε νωρίς την Τρίτη ότι θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενη «περιφερειακές εντάσεις».

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσαν επίσης βίαιες διαμαρτυρίες στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων της Κυριακής που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους. Τουλάχιστον 10 από τους θανάτους σημειώθηκαν στο Καράτσι, όπου πλήθη προσπάθησαν να εισβάλουν στο αμερικανικό προξενείο, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στην Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Η πρεσβεία ανακοίνωσε νωρίς την Τρίτη ότι ακύρωσε όλα τα ραντεβού για βίζα μέχρι την Παρασκευή, καθώς και αυτά στα αμερικανικά προξενεία στη Λαχόρη και το Καράτσι. Το αμερικανικό γενικό προξενείο στο Πεσαβάρ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναστείλει τις δραστηριότητές του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:16ΚΟΣΜΟΣ

Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο ο Γεωργιανός που προσήχθη για την κατασκοπεία στη Σούδα

14:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Επιστρέφει Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα Νέων των «κίτρινων»

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Το Ιράν παραδέχθηκε ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στον Λίβανο: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» λένε οι IDF

14:37ΕΘΝΙΚΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τη Μέση Ανατολή

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν - Όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

14:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Με μποϊκοτάζ απειλεί το Ιράν - Πολιτικοί λόγοι για πρώτη φορά σε 53 χρόνια

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: H KAE τίμησε τον Βασίλη Γιαννόπουλο – Νέα αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Προμηθέα

14:00ΥΓΕΙΑ

Η δύναμη της προσφοράς: Ενώνοντας δυνάμεις για τη δωρεά οργάνων

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

13:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο στην Κύπρο θα στείλει η Βρετανία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑ: Ηγετική παρουσία με ελληνική υπογραφή

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

13:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η επόμενη είναι η Κούβα», λέει σύμμαχος του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν - Όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Το Ιράν παραδέχθηκε ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ