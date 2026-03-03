Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκλεισε τις πρεσβείες του στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ την Τρίτη μετά από επιθέσεις με drones και προέτρεψε τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως 14 χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς το Ιράν εξαπολύει πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, υπέστη μικρές ζημιές μετά από επίθεση που φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από δύο drones, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας την Τρίτη.

Μια μέρα νωρίτερα, επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Κουβέιτ, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα δημοσίως. Η προέλευση των drones και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν άμεσα σαφής.

Λίγες ώρες αργότερα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οκτώ drones είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ-Χαρτζ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας. Η πρεσβεία του Καναδά στο Ριάντ ανακοίνωσε επίσης ότι θα παρέμενε κλειστή για την ημέρα και ακύρωσε όλα τα ραντεβού μέχρι την Παρασκευή.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές αεροπορικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και του Μπαχρέιν. Η Ιορδανία έχει επίσης αναφέρει ότι έχει δεχθεί επιθέσεις. Η πλειονότητα των επιθέσεων φαίνεται να έχει αναχαιτιστεί.

Εν μέσω φόβων για συνεχιζόμενες επιθέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε διαταγές κατά τη διάρκεια της νύχτας για το μη απαραίρητο κρατικό προσωπικό και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν έξι χώρες στη Μέση Ανατολή: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ιράκ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν της Ιορδανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το προσωπικό εκκένωσε προσωρινά το διπλωματικό συγκρότημα μετά από μια αδιευκρίνιστη απειλή.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσαν επίσης βίαιες διαμαρτυρίες στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων της Κυριακής που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους. Τουλάχιστον 10 από τους θανάτους σημειώθηκαν στο Καράτσι, όπου πλήθη προσπάθησαν να εισβάλουν στο αμερικανικό προξενείο, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στην Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Η πρεσβεία ανακοίνωσε νωρίς την Τρίτη ότι ακύρωσε όλα τα ραντεβού για βίζα μέχρι την Παρασκευή, καθώς και αυτά στα αμερικανικά προξενεία στη Λαχόρη και το Καράτσι. Το αμερικανικό γενικό προξενείο στο Πεσαβάρ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναστείλει τις δραστηριότητές του.