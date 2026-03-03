Πολεμικό πλοίο στην Κύπρο θα στείλει η Βρετανία

Η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει πολεμικό πλοίο για να υπερασπιστεί τη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου από ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times την Τρίτη.

Ένα ιρανικής κατασκευής drone χτύπησε διάδρομο προσγείωσης στη βάση του Ακρωτηρίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, και η Βρετανία δήλωσε ότι οι βρετανικές εγκαταστάσεις ήταν στόχος του Ιράν.

Το δημοσίευμα της Times, επικαλούμενο τρεις πηγές, ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας John Healey είχε συνάντηση την Τρίτη με ανώτερους στρατιωτικούς, κατά την οποία συζήτησαν την αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.