Η δύναμη της προσφοράς: Ενώνοντας δυνάμεις για τη δωρεά οργάνων

Organmeetings από το Ίδρυμα Ωνάση: Ένας δίαυλος ενημέρωσης και συλλογικής δράσης

Proto Credits: Dimitris Michalakis
Μία υπέρτατη πράξη αγάπης και αλληλεγγύης αποτελεί η δωρεά οργάνων, μια γέφυρα ελπίδας που μετατρέπει τη δοκιμασία της αναμονής σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής για πολλούς συνανθρώπους μας.

Αυτή η γέφυρα ελπίδας, ωστόσο, δεν βρήκε πάντα στην Ελλάδα το κατάλληλο έδαφος για ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από αυτό το κρίσιμο κοινωνικό θέμα έχει ωριμάσει σημαντικά. Ειδικότερα, την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικά βήματα: η ενημέρωση των πολιτών ενισχύεται συνεχώς, η εμπιστοσύνη στο σύστημα μεταμοσχεύσεων αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ ο δημόσιος διάλογος βασίζεται πλέον στη γνώση και λιγότερο στον φόβο ή στα στερεότυπα και τη συνωμοσιολογία.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και σε απτά αποτελέσματα: Μόνο μέσα στο 2025, περισσότεροι από 30.000 νέοι δωρητές προστέθηκαν στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων και Ιστών, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στις 57.000, ενώ κάθε έτος από το 2022 και μετά το ένα ρεκόρ σε μεταμοσχεύσεις μετά το άλλο καταρρίπτονται για τη χώρα μας. Η Εθνική πρωτοβουλία για τη δωρεά οργάνων που έχει αναλάβει και υλοποιεί το Ίδρυμα Ωνάση με τη συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, του Ωνάσειου Νοσοκομείου και της Πολιτείας, αποδίδει καρπούς και αυτό γεννά την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν οριστικά για τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας.

Γιατί χρειάζεται να συνεχιστεί η προσπάθεια;

Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε στη χώρα μας παραμένει σημαντικός. Τα επίπεδα δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 20–25 δωρητών ανά εκατομμύριο κατοίκους. Είναι, λοιπόν, επιτακτική η συλλογική προσπάθεια όλων: της Πολιτείας, της ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η ανάγκη για περισσότερους ενημερωμένους πολίτες, τεκμηριωμένη γνώση, βαθύτερη κατανόηση και ενεργό συμμετοχή είναι αδιαπραγμάτευτη, ώστε κάθε ασθενής σε αναμονή να έχει την ευκαιρία για έγκαιρη μεταμόσχευση στην Ελλάδα. Κι αυτό γιατί, παρότι η δωρεά οργάνων αποτελεί αναμφισβήτητα μια ανιδιοτελή πράξη προσφοράς ζωής, εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, επιφυλάξεις και συχνά ανασφάλεια, ιδιαίτερα όταν η πληροφόρηση είναι ελλιπής ή στρεβλή. Οι παγιωμένοι μύθοι, οι παρανοήσεις και τα ακραία παραδείγματα που κατά καιρούς δημοσιεύονται συνεχίζουν να δυσχεραίνουν την κατανόηση της πραγματικότητας γύρω από τις διαδικασίες της δωρεάς και της μεταμόσχευσης.

Ίδρυμα Ωνάση και Organmeetings: Μία πλατφόρμα έγκυρης ενημέρωσης για εταιρείες, οργανισμούς και συλλόγους

Η ορθή και συστηματική ενημέρωση αποτελεί τον βασικό μοχλό για την κατάρριψη στερεοτύπων και την άρση των προκαταλήψεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα Ωνάση, με τη διαχρονική του αφοσίωση υποστηρίζει ενεργά την Εθνική Πρωτοβουλία για τη δωρεά Οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και του Ωνάσειου Νοσοκομείου, το Ίδρυμα υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς και της τεκμηριωμένης ενημέρωσης, καθώς και την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργανούληδες», το οποίο εισάγει το μήνυμα της δωρεάς οργάνων στα δημοτικά σχολεία, προωθώντας την ευαισθητοποίηση από μικρή ηλικία.
  • Τα Transplant Masterclasses, ένα τριήμερο σεμινάριο εξειδικευμένης εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας.

Κεντρικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας αποτελεί και το ενημερωτικό πρόγραμμα Organmeetings. Πρόκειται για μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς, συλλόγους, φορείς και επαγγελματίες, οι οποίοι επιδιώκουν να προσφέρουν στους συνεργάτες τους έγκυρη γνώση και ουσιαστική ενημέρωση για ένα θέμα τόσο ανθρώπινο και κοινωνικά κρίσιμο.

Proto Credits: Dimitris Michalakis

Κάθε σεμινάριο των Organmeetings φωτίζει όλες τις πτυχές της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Εξηγεί τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα, παρουσιάζει πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα σήμερα και αναλύει τον κρίσιμο ρόλο του καθενός μας σε αυτήν την αλυσίδα ζωής. Οι παρουσιάσεις, από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΟΜ, εγγυώνται τεκμηριωμένες και αξιόπιστες απαντήσεις σε κάθε απορία, με απόλυτη σαφήνεια και σεβασμό στον πολίτη, οικοδομώντας εμπιστοσύνη.

Γίνετε Μέρος της Αλλαγής.

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο Organmeetings του 2026 πραγματοποιείται την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 15:00.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και τη σχετική φόρμα παρακολούθησης δύνανται να συμπληρώσουν μόνο στελέχη που έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν δράσεις, με συλλογική συμμετοχή εργαζομένων/μελών βάσει του ρόλου και της ιδιότητάς τους (για παράδειγμα, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Marketing, Πρόεδρος Συλλόγου κ.λπ.). Όσοι εκπροσωπούν κάποια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα https://form.jotform.com/260261567476362.

Με τη συμπλήρωσή της θα λάβουν το link παρακολούθησης προκειμένου να το μοιραστούν με τους συναδέλφους τους.

Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία έχει φιλοξενήσει έξι επιτυχημένες συναντήσεις, προσελκύοντας πάνω από 1.500 συμμετέχοντες. Αυτή η συλλογική προσπάθεια αποδεικνύει ότι, προσφέροντας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας, μπορούμε όλοι μαζί να ενδυναμώσουμε την αλυσίδα της ζωής.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν λαμβάνουν πιστοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και εντάσσονται στο δίκτυο των «Πολύτιμων Κρίκων» της εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της δωρεάς οργάνων.

Για κάθε εταιρεία και οργανισμό, αυτή η συμμετοχή αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία ουσιαστικής κοινωνικής δράσης, ενσυναίσθησης και υπευθυνότητας, που μεταδίδει ένα σπουδαίο μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας στους εργαζομένους και στην ευρύτερη κοινωνία.

Η ελπίδα της αλλαγής κουλτούρας ξεκινά από κάθε έναν από εμάς και ενισχύεται μέσα από τη συλλογική πράξη.

