ΑΕΚ: H KAE τίμησε τον Βασίλη Γιαννόπουλο – Νέα αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Προμηθέα

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ του παρέδωσε τη φανέλα με το Νο11 και το όνομά του, στο πλαίσιο του Final 8 του Rising Stars της ΕΟΚ.

O Γιαννόπουλος υπήρξε αθλητής της ομάδας στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Ελλάδος της ιστορίας της, στις 17 Ιουλίου 1981. Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει 84-78 του Ηρακλή στον «τελικό των αναμμένων κεριών», στο Κλειστό της Γλυφάδας, με τη συμβολή του να είναι καθοριστική, καθώς πέτυχε και 10 πόντους.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Ο Βασίλης Γιαννόπουλος, με το «11» στη φωτό-ρετρό, πρώην Πρόεδρος του ιστορικού Απόλλωνα Πάτρας, παρών σε όλες τις αναμετρήσεις της Ομάδας Εφήβων της ΑΕΚ στο F8 του Rising Stars της ΕΟΚ, που διεξήχθη (27/02-01/03) στον Καστελλόκαμπο, παρέλαβε - ως ελάχιστη τιμή στην προσφορά του – από την ΑΕΚ BC συμβολικά μία φανέλα με το 11 και το όνομά του. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, ο κ. Γιαννόπουλος με τον Διευθυντή Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. της ΑΕΚ BC και Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ BC ACADEMY, Γιώργο Νικολάου».

Νωρίτερα το ΑΕΚ - Προμηθέας

Στο μεταξύ, ένα τέταρτο νωρίτερα θα διεξαχθεί το ΑΕΚ – Προμηθέας, το ερχόμενο Σάββατο (07/03), έπειτα από σχετικό αίτημα της ΕΡΤ. Η σχετική ανακοίνωση, αναφέρει: «H ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι κατόπιν αιτήματος της ΕΡΤ, η αναμέτρηση ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA, της 20ής αγωνιστικής, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 12:45 αντί για 13:00 στη SUNEL Arena».

