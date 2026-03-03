Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν προς την Κύπρο, μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις με ιρανικά drones στη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου. Παράλληλα, ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 έχουν ήδη φθάσει και βρίσκονται στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Τη Δευτέρα το βράδυ, παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, όπου, σύμφωνα με κυπριακές κυβερνητικές πηγές, τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν την εγκατάσταση εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής και οδήγησε σε άμεση απόκριση από την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο την Τρίτη, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, για να συντονίσουν από κοντά τις δράσεις. Η επίσκεψη έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της αμυντικής ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε ότι νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, διατηρεί συνεχή διάλογο με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης.

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κύπρου, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα πως η Ελλάδα θα συνδράμει με κάθε τρόπο στην άμυνα της χώρας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνει την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», με το δεύτερο να φέρει το σύστημα Κένταυρος, καθώς και ζεύγος μαχητικών F-16, ώστε να ενισχυθεί η αντιμετώπιση των απειλών στην περιοχή.