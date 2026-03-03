Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιχειρούν εντός του Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εξουσιοδότηση να «προελάσει» στον Λίβανο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιχειρούν εντός του Λιβάνου

Στρατιώτες των IDF στο πέρασμα Άλενμπι μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

Ισραηλινά στρατεύματα έχουν λάβει εξουσιοδότηση να «προελάσουν και να αναλάβουν τον έλεγχο πρόσθετων θέσεων στον Λίβανο», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης Επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» στο Ιράν, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), επιχειρούν στο νότιο Λίβανο και είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία κοντά στην περιοχή των συνόρων, στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης προκεχωρημένης αμυντικής θέσης.

«Οι IDF εργάζονται για τη δημιουργία ενός πρόσθετου επιπέδου ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ. Διεξάγουν στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ, προκειμένου να εξαλείψουν τις απειλές και να αποτρέψουν απόπειρες διείσδυσης σε ισραηλινό έδαφος.

Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επέλεξε να επιτεθεί στο Ισραήλ εκ μέρους του ιρανικού καθεστώτος και θα υποστεί τις συνέπειες των ενεργειών της. Οι IDF δεν θα επιτρέψουν να βλάψουν τους Ισραηλινούς πολίτες και θα συνεχίσουν να ενεργούν για να υπερασπιστούν το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο στρατός διευκρινίζει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι για μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης εντός του Λιβάνου. Ξεχωριστά, ο στρατός αναφέρει ότι είναι έτοιμος να επιχειρήσει εναντίον του Ιράν «για εβδομάδες».

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε ευθύνη για την εκτόξευση drone εναντίον του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση με έδρα τον Λίβανο, ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αναφέρει ότι εκτόξευσε πυραύλους σε βάση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στα Υψίπεδα του Γκολάν και στόχευσε μια ισραηλινή βάση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Όρος Μερόν και την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πέρασαν στην επικράτειά του από την κατεύθυνση του Λιβάνου στις 4:43 π.μ. τοπική ώρα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε χθες Δευτέρα (2/3) τις επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπως ισχυρίστηκε, αφότου η ένοπλη οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις μέχρι στιγμής, δήλωσαν Λιβανέζοι αξιωματούχοι, με την κυβέρνηση να απαντά απαγορεύοντας τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ - μια κίνηση που δεν είχε ληφθεί ποτέ πριν σε προηγούμενες συγκρούσεις με το Ισραήλ.

«Αυτό είναι μέρος του σχεδίου του Ισραήλ να το χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσει το δικό του μέρος στην περιοχή», δήλωσε ο ανταποκριτής του Sky News για τη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πάρσονς . «Η προσοχή από πολλές απόψεις επικεντρώνεται στο Ιράν... αλλά οι Ισραηλινοί θα το δουν αυτό ως ευκαιρία να σταματήσουν τη χρηματοδότηση ομάδων όπως η Χεζμπολάχ από το Ιράν».

