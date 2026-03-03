Τσίπρας: «Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μπει στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης εκφράζει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι "η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, για πρώτη φορά με τόση ένταση και βαριές συνέπειες, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης" και εκφράζεται θετικά για την αποστολή δύο φρεγατών και δύο F16 από την Ελλάδα ώστε να συνδράμουν στην αεράμυνα της χώρας.

"Πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις", αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Συμπληρώνει ωστόσο ότι "όσοι όμως, λένε σήμερα μεγάλα λόγια για τον ελληνισμό θα πρέπει να αναλογιστούν αν η ασφάλειά του, τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται με το να πρωτοστατεί σε μέτωπα πολέμου αναζητώντας προστάτες ή σε σχήματα ειρήνης, οικοδομώντας συμμαχίες".

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι "η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου που διεξάγεται απροκάλυπτα, με κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, με βασικό στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών του Ιράν και προφανώς όχι τη δημοκρατία στη πολύπαθη χώρα".

Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τη Βρετανία "να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή - και μάλιστα απροειδοποίητα - της Βρετανικής βάσης της Κύπρου στις Αμερικανικές επιχειρήσεις θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού".

Παράλληλα επιρρίπτει ευθύνες και στην ΕΕ κάνοντας λόγο για αμηχανία και απαράδεκτη στάση σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη προς την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας καταλήγει:

"Την ίδια στιγμή τεράστιες είναι και οι ευθύνες της ηγεσίας της ΕΕ που παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα για διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Με την απαράδεκτη στάση της αποδεικνύει ότι όλες οι κατά καιρούς μεγάλες διακηρύξεις περί κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αποτελούν λόγια του αέρα, ιδίως δε όταν δεν πρόκειται για την Ουκρανία αλλά για τη Κύπρο".

