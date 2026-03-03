Eπίθεση Τραμπ στον Στάρμερ: «Δεν ήταν συνεργάσιμος... Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό»

Ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ουάσινγκτον κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η λεγόμενη «ειδική σχέση» αντιμετωπίζει τώρα πιέσεις.

«Δεν ήταν συνεργάσιμος... Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Τραμπ για τον Στάρμερ. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αλλάξει δραματικά.

«Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, στην πραγματικότητα. Είναι απλώς ένα πολύ διαφορετικό είδος σχέσης από αυτό που είχαμε με τη χώρα σας στο παρελθόν.»

Ο Τραμπ είπε ότι ποτέ δεν περίμενε να δει αυτό που χαρακτήρισε ως την κάποτε «πιο σταθερή από όλες» συμμαχίες να δέχεται τέτοια πίεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον δεν εξαρτάται πλέον από τη Βρετανία για τη διεξαγωγή των πολέμων της στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα έχει σημασία, αλλά [ο Στάρμερ] θα έπρεπε να είχε βοηθήσει… θα έπρεπε», είπε ο Τραμπ. Τη Δευτέρα, ο Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η κυβέρνηση «δεν πιστεύει στην αλλαγή καθεστώτος από τον ουρανό».

Το Ηνωμένο Βασίλειο αρχικά δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να επιτεθούν στο Ιράν, αλλά στη συνέχεια άνοιξε τις βάσεις του για «αμυντικές» επιθέσεις σε ιρανικές θέσεις, όπως αναφέρει το BBC.

