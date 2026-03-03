Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εξελίχθηκε σε περιφερειακή σύγκρουση, καθώς η Τεχεράνη ανταπέδωσε με επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πόλεμος ΗΠΑ
  • Ισραήλ εναντίον του Ιράν ξεκίνησε με βομβαρδισμούς που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και εξελίχθηκε σε περιφερειακή σύγκρουση με επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.
  • Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ επιθέσεις με drones στόχευσαν βρετανική βάση στην Κύπρο.
  • Το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους και επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου, προκαλώντας θύματα και ζημιές σε πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι.
  • Η σύγκρουση επεκτάθηκε με επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και ισραηλινές αντεπιθέσεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή επηρεάστηκε από αεροπορικά ατυχήματα και θανάτους Αμερικανών στρατιωτών.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων, κλεισίματα εμπορικών οδών και αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.
Snapshot powered by AI

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε το Σάββατο με βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ , έχει εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει εξαπολύοντας επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι τη Δευτέρα, ένα σημαντικό νέο μέτωπο είχε ανοίξει με το Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο (και να προελαύνει στο έδαφός του, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι IDF) αφότου η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, εξαπέλυσε επιθέσεις. Και η Κύπρος ανέφερε ότι μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε στόχο μια βρετανική βάση στο νησιωτικό έθνος της Μεσογείου.

APTOPIX Iran US Israel

Σε μια ένδειξη ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να προσελκύσει και άλλα έθνη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία - οι οποίες δεν υποστήριξαν τις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις - δήλωσαν ότι ήταν έτοιμες να εργαστούν ενάντια στις επιθέσεις του Ιράν.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη της Επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού», η οποία, σύμφωνα με Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο, είχε ως στόχο να «υποβαθμίσει τις δυνατότητες του καθεστώτος». Η επίθεση ξεκίνησε παράλληλα με αυτό που οι ΗΠΑ αποκάλεσαν Επιχείρηση «Επική Οργή».

Οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μέχρι τη Δευτέρα έπληξαν βασικούς στόχους ασφαλείας και πολιτικής δράσης στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του Χαμενεΐ και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων σε άλλα μέρη της χώρας.

u.jpg

Xάρτης με τις επιθέσεις στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου

Τουλάχιστον 14 πόλεις σε όλο το Ιράν έχουν πληγεί, σε αυτό που ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος χαρακτήρισε ως μια πολύ πιο εκτεταμένη εκστρατεία από την προηγούμενη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού . Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τουλάχιστον 40 ανώτερους Ιρανούς διοικητές την πρώτη ημέρα των επιθέσεων.

Βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας φέρεται να δείχνει αεροπορική επιδρομή σε αρχηγείο του ιρανικού καθεστώτος. Τουλάχιστον 787 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν μέχρι στιγμής από την αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.

Σχεδόν 165 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 95 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε αυτό που φαίνεται να είναι το χειρότερο περιστατικό μαζικών θυμάτων της εκστρατείας στο Ιράν μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην ίδια πόλη.

Οι αρχές στο Ιράν έχουν δώσει οδηγίες στους πολίτες να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις για λόγους ασφαλείας. Πολλά ιδρύματα ασφαλείας και αξιωματούχοι βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, γεγονός που καθιστά πιθανές τις απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Ιρανικά αντίποινα

Παρά την προφανή απώλεια ενός σημαντικού μέρους της ανώτερης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του, το Ιράν έχει βομβαρδίσει στόχους στον Κόλπο -ιδίως σε χώρες συμμαχικές με την Ουάσινγκτον- και έχει εξαπολύσει κύματα βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ.

o.jpg

Πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε το Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου. Άλλοι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένας πύραυλος έπληξε την πόλη Μπέιτ Σεμές το απόγευμα της Κυριακής. Τα αντίποινα του Ιράν ξεπέρασαν κατά πολύ τις προηγούμενες άγραφες «κόκκινες γραμμές» που είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τον Κόλπο από προηγούμενη σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Το Ιράν έπληξε στόχους, όπως πολυτελή ξενοδοχεία στο Ντουμπάι και το Μπαχρέιν, καθώς και αεροδρόμια στο Ντουμπάι, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Καπνός υψωνόταν πάνω από το νησί Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι, και φωτογραφίες έδειξαν ζημιές σε κτίρια στο Μπαχρέιν.

i.jpg

Ιρανικές επιθέσεις από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου

Έπληξε επίσης μια λιμενική εγκατάσταση στο Ομάν και ένα πλοίο βορειοδυτικά του Μουσκάτ, καθώς ο ιρανικός στρατός μετέδιδε ραδιοφωνικές προειδοποιήσεις σε πλοία που σκόπευαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε επίθεση από drones, με τις αμυντικές δυνάμεις να καταρρίπτουν τα εισερχόμενα αεροσκάφη.

jpg

Κτήριο που υπέστη ζημιές στο Μπαχρέιν

Η ταχύτητα με την οποία η σύγκρουση μετατράπηκε σε περιφερειακή σύρραξη ήταν ιλιγγιώδης. Τη Δευτέρα, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους από τον Λίβανο προς το Ισραήλ σε απάντηση στη δολοφονία του Χαμενεΐ, και το Ισραήλ ανταπέδωσε με εκτεταμένες επιθέσεις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 ανθρώπους και τραυματίζοντας 149 άλλους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

b.jpg

Συντρίμμια από την επίθεση στο Μπέιτ Σεμές

Στην πρώτη επιδρομή που έφτασε σε συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ένα drone έπληξε την αεροπορική βάση Ακρωτηρίου της Βρετανίας στην Κύπρο. Δύο ακόμη drone αναχαιτίστηκαν καθ' οδόν, ανέφερε η κυπριακή κυβέρνηση. Το χάος της σύγκρουσης έγινε εμφανές όταν το Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά F-15E Strike Eagles. Και οι έξι πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και αναφέρθηκε ότι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

g.jpg

Έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν επίσης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν , δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, χωρίς να παράσχει λεπτομέρειες.

Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστές εμπορικές οδοί

Οι επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή προκάλεσαν επίσης χάος στις αερομεταφορές, εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες καθώς έκλεισαν οι μεγάλοι κόμβοι μεταφοράς στο Ντουμπάι και το Κατάρ. Οι πτήσεις γύρω από και μέσω της περιοχής ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν ενώ δεν είναι σαφές πότε θα ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος πάνω από τις χώρες του Κόλπου.

Indonesia US Israel Iran

Οι παγκόσμιες αγορές κλυδωνίστηκαν από τις μάχες και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ , μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο που συνδέει τα κράτη του Κόλπου με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο λέει ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν λόγω των προγραμματισμένων επιθέσεων

12:10LIFESTYLE

Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χάος στη βραδινή ζώνη – Δεκάδες προγράμματα στη «μάχη»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού και άρπαξαν κοσμήματα 15.000 ευρώ

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ουρές στα βενζινάδικα έν μέσω φόβων για εκτόξευση των τιμών - Αναφορές οτι «στερεύουν» τα καύσιμα

12:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο ήλιος σπάει τη σιωπή του»: Νέες ηλιακές κηλίδες και συναγερμός για «σούπερ-έκρηξη»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Η COSMOTE TELEKOM διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της στη Μέση Ανατολή

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες της Premier League και της Super League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαν κρουαζιέρα και εγκλωβίστηκαν στο Κατάρ 29 Κύπριοι

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανησυχία με πτήση μαχητικών αεροσκαφών - Τι ισχύει

11:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines στο Λος Άντζελες

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρα καραμπόλα 5 οχημάτων στην παραλιακή - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 23χρονος Τσέχος

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η κυβέρνηση

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στην Κύπρο: Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας - Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ανοίγει δρόμο στην ΕΕ

11:13WHAT THE FACT

The Lion King: Τι σημαίνουν πραγματικά οι στίχοι του «Circle of Life» - Βίντεο

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τη Νίκαια: «Δημοπρατούνται και προχωρούν τα τρία μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανοί στην Αθήνα πανηγυρίζουν την πτώση του καθεστώτος - Λουλούδια στην πρεσβεία του Ισραήλ και συγκέντρωση έξω από την ιρανική αποστολή

11:10ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα» - Το δημόσιο μήνυμα για τη στήριξη στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανοί στην Αθήνα πανηγυρίζουν την πτώση του καθεστώτος - Λουλούδια στην πρεσβεία του Ισραήλ και συγκέντρωση έξω από την ιρανική αποστολή

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρα καραμπόλα 5 οχημάτων στην παραλιακή - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 23χρονος Τσέχος

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανησυχία με πτήση μαχητικών αεροσκαφών - Τι ισχύει

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

12:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στην Κύπρο: Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας - Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ανοίγει δρόμο στην ΕΕ

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ