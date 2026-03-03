Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

Snapshot Ο πόλεμος ΗΠΑ

Ισραήλ εναντίον του Ιράν ξεκίνησε με βομβαρδισμούς που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και εξελίχθηκε σε περιφερειακή σύγκρουση με επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ επιθέσεις με drones στόχευσαν βρετανική βάση στην Κύπρο.

Το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους και επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου, προκαλώντας θύματα και ζημιές σε πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι.

Η σύγκρουση επεκτάθηκε με επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και ισραηλινές αντεπιθέσεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή επηρεάστηκε από αεροπορικά ατυχήματα και θανάτους Αμερικανών στρατιωτών.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων, κλεισίματα εμπορικών οδών και αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε το Σάββατο με βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ , έχει εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει εξαπολύοντας επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι τη Δευτέρα, ένα σημαντικό νέο μέτωπο είχε ανοίξει με το Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο (και να προελαύνει στο έδαφός του, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι IDF) αφότου η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, εξαπέλυσε επιθέσεις. Και η Κύπρος ανέφερε ότι μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε στόχο μια βρετανική βάση στο νησιωτικό έθνος της Μεσογείου.

Σε μια ένδειξη ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να προσελκύσει και άλλα έθνη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία - οι οποίες δεν υποστήριξαν τις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις - δήλωσαν ότι ήταν έτοιμες να εργαστούν ενάντια στις επιθέσεις του Ιράν.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη της Επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού», η οποία, σύμφωνα με Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο, είχε ως στόχο να «υποβαθμίσει τις δυνατότητες του καθεστώτος». Η επίθεση ξεκίνησε παράλληλα με αυτό που οι ΗΠΑ αποκάλεσαν Επιχείρηση «Επική Οργή».

Οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μέχρι τη Δευτέρα έπληξαν βασικούς στόχους ασφαλείας και πολιτικής δράσης στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του Χαμενεΐ και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων σε άλλα μέρη της χώρας.

Xάρτης με τις επιθέσεις στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου

Τουλάχιστον 14 πόλεις σε όλο το Ιράν έχουν πληγεί, σε αυτό που ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος χαρακτήρισε ως μια πολύ πιο εκτεταμένη εκστρατεία από την προηγούμενη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού . Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τουλάχιστον 40 ανώτερους Ιρανούς διοικητές την πρώτη ημέρα των επιθέσεων.

Βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας φέρεται να δείχνει αεροπορική επιδρομή σε αρχηγείο του ιρανικού καθεστώτος. Τουλάχιστον 787 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν μέχρι στιγμής από την αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.

Σχεδόν 165 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 95 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε αυτό που φαίνεται να είναι το χειρότερο περιστατικό μαζικών θυμάτων της εκστρατείας στο Ιράν μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην ίδια πόλη.

Οι αρχές στο Ιράν έχουν δώσει οδηγίες στους πολίτες να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις για λόγους ασφαλείας. Πολλά ιδρύματα ασφαλείας και αξιωματούχοι βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, γεγονός που καθιστά πιθανές τις απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Ιρανικά αντίποινα

Παρά την προφανή απώλεια ενός σημαντικού μέρους της ανώτερης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του, το Ιράν έχει βομβαρδίσει στόχους στον Κόλπο -ιδίως σε χώρες συμμαχικές με την Ουάσινγκτον- και έχει εξαπολύσει κύματα βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ.

Πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε το Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου. Άλλοι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένας πύραυλος έπληξε την πόλη Μπέιτ Σεμές το απόγευμα της Κυριακής. Τα αντίποινα του Ιράν ξεπέρασαν κατά πολύ τις προηγούμενες άγραφες «κόκκινες γραμμές» που είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τον Κόλπο από προηγούμενη σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Το Ιράν έπληξε στόχους, όπως πολυτελή ξενοδοχεία στο Ντουμπάι και το Μπαχρέιν, καθώς και αεροδρόμια στο Ντουμπάι, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Καπνός υψωνόταν πάνω από το νησί Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι, και φωτογραφίες έδειξαν ζημιές σε κτίρια στο Μπαχρέιν.

Ιρανικές επιθέσεις από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου

Έπληξε επίσης μια λιμενική εγκατάσταση στο Ομάν και ένα πλοίο βορειοδυτικά του Μουσκάτ, καθώς ο ιρανικός στρατός μετέδιδε ραδιοφωνικές προειδοποιήσεις σε πλοία που σκόπευαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε επίθεση από drones, με τις αμυντικές δυνάμεις να καταρρίπτουν τα εισερχόμενα αεροσκάφη.

Κτήριο που υπέστη ζημιές στο Μπαχρέιν

Η ταχύτητα με την οποία η σύγκρουση μετατράπηκε σε περιφερειακή σύρραξη ήταν ιλιγγιώδης. Τη Δευτέρα, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους από τον Λίβανο προς το Ισραήλ σε απάντηση στη δολοφονία του Χαμενεΐ, και το Ισραήλ ανταπέδωσε με εκτεταμένες επιθέσεις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 ανθρώπους και τραυματίζοντας 149 άλλους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Συντρίμμια από την επίθεση στο Μπέιτ Σεμές

Στην πρώτη επιδρομή που έφτασε σε συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ένα drone έπληξε την αεροπορική βάση Ακρωτηρίου της Βρετανίας στην Κύπρο. Δύο ακόμη drone αναχαιτίστηκαν καθ' οδόν, ανέφερε η κυπριακή κυβέρνηση. Το χάος της σύγκρουσης έγινε εμφανές όταν το Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά F-15E Strike Eagles. Και οι έξι πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και αναφέρθηκε ότι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν επίσης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν , δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, χωρίς να παράσχει λεπτομέρειες.

Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστές εμπορικές οδοί

Οι επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή προκάλεσαν επίσης χάος στις αερομεταφορές, εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες καθώς έκλεισαν οι μεγάλοι κόμβοι μεταφοράς στο Ντουμπάι και το Κατάρ. Οι πτήσεις γύρω από και μέσω της περιοχής ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν ενώ δεν είναι σαφές πότε θα ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος πάνω από τις χώρες του Κόλπου.

Οι παγκόσμιες αγορές κλυδωνίστηκαν από τις μάχες και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ , μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο που συνδέει τα κράτη του Κόλπου με το Ιράν.

