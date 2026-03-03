«Ο ήλιος σπάει τη σιωπή του»: Νέες ηλιακές κηλίδες και συναγερμός για «σούπερ-έκρηξη»

Μετά από μια σύντομη και μυστηριώδη παύση, κατά την οποία ο ηλιακός δίσκος εμφανίστηκε εντελώς «καθαρός» —ένα φαινόμενο γνωστό ως blank sun που εξέπληξε τους παρατηρητές για τρεις συνεχόμενες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα— ο ήλιος φαίνεται να αποφάσισε να… πατήσει ξανά γκάζι.

Η σχεδόν υπερβατική μαγνητική ηρεμία, ασυνήθιστη για αυτή τη φάση του ηλιακού κύκλου, διακόπηκε ξαφνικά με την εμφάνιση σύνθετων ομάδων ηλιακών κηλίδων που πλέον διασχίζουν τον ορατό δίσκο. Η επιστροφή αυτή στην «κανονικότητα» δεν είναι χωρίς συνέπειες: η αστάθεια των νέων ενεργών περιοχών οδήγησε τους μετεωρολόγους του NOAA στην αύξηση των επιπέδων συναγερμού.

Δορυφορικές παρατηρήσεις δείχνουν σημαντικό κίνδυνο έντονων ενεργειακών φαινομένων, με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εκρήξεων τύπου M και ακόμη και των πιο ισχυρών X-flare.

Ο ηλιακός κύκλος 25 δεν έχει τελειώσει

Κάποιοι πίστευαν ότι ο ηλιακός κύκλος 25 είχε φτάσει ήδη στο μέγιστό του, αλλά τα γεγονότα διαψεύδουν ακόμη και τις πιο συντηρητικές προβλέψεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, για 72 ώρες, ο ήλιος εμφανίστηκε «καθαρός», ένα σπάνιο φαινόμενο για αυτή τη φάση του κύκλου που προκάλεσε έκπληξη στους παρατηρητές. Ωστόσο, αυτή η ηρεμία ήταν μόνο η προαναγγελία της επόμενης δραστηριότητας. Πλέον, πολλαπλές ομάδες ηλιακών κηλίδων διασχίζουν τον ορατό δίσκο, δείχνοντας πολύπλοκη μαγνητική δραστηριότητα έτοιμη να απελευθερώσει ενέργεια υπό μορφή ακτινοβολίας.

Οι ειδικοί της National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) εξέδωσαν ενημερωτικά δελτία. Αν και η δραστηριότητα θεωρείται «κανονική» για μια ηλιακή μέγιστη περίοδο, η πιθανότητα σημαντικών γεγονότων δεν είναι αμελητέα.

Πιθανότητα ηλιακών εκρήξεων

Τύπος έκρηξης Εκτιμώμενη πιθανότητα Πιθανές επιπτώσεις M-class (Μέτρια) 25% Σύντομες διακοπές ραδιοεπικοινωνιών στις πολικές περιοχές X-class (Έντονη) 5% Ενδεχόμενες παρεμβολές σε GPS και ηλεκτρικά δίκτυα

Οι εκρήξεις X-class είναι οι μεγαλύτερες εκρήξεις στο ηλιακό μας σύστημα. Ένα 5% μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά σε όρους διαστημικού καιρού αποτελεί προειδοποίηση που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των δορυφόρων.

Γιατί μας ανησυχεί αυτή η ξαφνική «αφύπνιση»;

Όταν οι ηλιακές κηλίδες συγκεντρώνονται, οι μαγνητικές γραμμές μπορούν να μπλεχτούν και να σπάσουν, απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας, γνωστά ως ηλιακές εκρήξεις.

Επικοινωνίες: Οι M-class εκρήξεις μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες μικρών κυμάτων, που χρησιμοποιούνται από πιλότους και ερασιτέχνες ραδιοερασιτέχνες.

Τεχνολογία: Μια πιθανή X-flare θα δοκιμάσει την αντοχή των δορυφόρων μας.

Φυσικό θέαμα: Το θετικό; Η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα συχνά οδηγεί σε έντονη εμφάνιση του βορείου σέλαος, ορατού σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από τα συνήθη.

Η τρέχουσα δραστηριότητα επιβεβαιώνει ότι ο ήλιος διαθέτει ακόμη μεγάλη «ζωτικότητα» πριν περάσει στη φάση της ύφεσης του ενδεκαετούς κύκλου του. Το ερώτημα παραμένει αν οι νέες ομάδες ηλιακών κηλίδων θα εξελιχθούν σε ακόμη πιο ασταθείς μαγνητικές διαμορφώσεις τις επόμενες ώρες.