Η αναλογία 2D:4D - Τα δάχτυλά σας κρύβουν το μυστικό της εξέλιξης του εγκεφάλου

Μία απάντηση στο πώς αναπτύχθηκε ο εγκέφαλός μας μπορεί να κρύβεται στα δάχτυλά μας, πριν ακόμα γεννηθούμε

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου αποτελεί ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης εξέλιξης.

Τα ευρήματα μία έρευνας, υποδηλώνουν τώρα ότι το μήκος των δαχτύλων μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τις ισχυρές ορμονικές επιδράσεις που διαμορφώνουν την ανάπτυξή του πριν από τη γέννηση.

Τι αποκαλύπτει ο λόγος 2D:4D

Ο καθηγητής John Manning της ερευνητικής ομάδας Applied Sports, Technology, Exercise and Medicine (A-STEM) του Swansea ειδικεύεται στη μελέτη του λόγου των δακτύλων.

Αυτή η μέτρηση συγκρίνει το μήκος του δείκτη με το μήκος του παράμεσου δακτύλου και είναι γνωστή ως λόγος 2D:4D.

Η έρευνα δείχνει ότι αυτός ο λόγος αντανακλά την ισορροπία των οιστρογόνων και της τεστοστερόνης στην οποία εκτίθεται το έμβρυο κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Τα άτομα που είχαν υψηλότερη αναλογία οιστρογόνου προς τεστοστερόνη πριν από τη γέννησή τους τείνουν να έχουν μακρύτερο δείκτη (2D) από τον παράμεσο (4D), με αποτέλεσμα υψηλότερη αναλογία 2D:4D.

Ο καθηγητής Manning συνεργάστηκε πρόσφατα με ερευνητές του Τμήματος Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Η μελέτη τους δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Early Human Development.

Μέγεθος κεφαλής νεογέννητου και ανάπτυξη εγκεφάλου

Επειδή η περιφέρεια της κεφαλής στα νεογέννητα συνδέεται στενά με το μέγεθος του εγκεφάλου και τις μεταγενέστερες μετρήσεις του IQ, οι ερευνητές εξέτασαν τόσο τις αναλογίες των δακτύλων όσο και τις μετρήσεις της κεφαλής σε 225 βρέφη, συμπεριλαμβανομένων 100 αγοριών και 125 κοριτσιών.

Η ανάλυση διαπίστωσε μια σαφή συσχέτιση στα αγόρια. Οι υψηλότερες τιμές 2D:4D (που υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα προγεννητικού οιστρογόνου) συνδέονταν με μεγαλύτερη περιφέρεια κεφαλής. Το ίδιο μοτίβο δεν παρατηρήθηκε στα κορίτσια.

Ο καθηγητής Manning εξήγησε τις ευρύτερες επιπτώσεις των ευρημάτων. «Αυτό το εύρημα είναι σχετικό με την ανθρώπινη εξέλιξη, επειδή η αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου συμβαδίζει με τη θηλυκοποίηση του σκελετού, κάτι που είναι γνωστό ως υπόθεση των οιστρογονισμένων πιθήκων. Οι υψηλές τιμές 2D:4D στα αρσενικά έχουν βρεθεί να σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά καρδιακών προβλημάτων, χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων και προδιάθεση για σχιζοφρένεια.

Ωστόσο, η αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου μπορεί να αντισταθμίσει αυτά τα προβλήματα. Έτσι, η εξελικτική τάση για μεγαλύτερους εγκεφάλους στους ανθρώπους μπορεί αναπόφευκτα να συνδέεται με τη μείωση της ανδρικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών προβλημάτων, της υπογονιμότητας και των ποσοστών σχιζοφρένειας.

Η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι αυτά τα αποτελέσματα προστίθενται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι το προγεννητικό οιστρογόνο μπορεί να έχει διαδραματίσει ευεργετικό ρόλο στην εξελικτική επέκταση του ανθρώπινου εγκεφάλου, ακόμη και αν αυτή η αλλαγή είχε βιολογικό κόστος.

