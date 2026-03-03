Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση

Συγκλονίζει η πολύνεκρη επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν. Θρήνος και σπαραγμός στη μαζική κηδεία 

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
Το Ιράν πραγματοποίησε μαζική κηδεία για τις 165 μαθήτριες και τους εργαζόμενους που σκοτώθηκαν το Σάββατο σε αυτό που το Ιράν χαρακτήρισε ως επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ένα σχολείο θηλέων στη νότια πόλη Μινάμπ. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε καμία ισραηλινή ή αμερικανική επίθεση σε αυτήν την περιοχή.

1772535743877-156787594-i.jpg

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε σήμερα (3/3) χιλιάδες ανθρώπους να κατακλύζουν μια δημόσια πλατεία στο Μινάμπ. Άνδρες κυμάτιζαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ σε μεγάλο βαθμό στέκονταν μακριά από τις γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ. Μια γυναίκα που είπε ότι ήταν η μητέρα της «Αθηνάς» κρατούσε μια εικόνα με πορτρέτα, την οποία ονόμασε «απόδειξη αμερικανικών εγκλημάτων». Πρόσθεσε: «Πέθαιναν στο δρόμο του Θεού». Το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Καμία παράδοση».

8.jpg

Καθώς η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα της, χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα θρήνησαν την απώλεια πάνω από 160 παιδιών που φέρεται να σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών στη χώρα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το δημοτικό σχολείο θηλέων Shajareh Tayyebeh στο Μινάμπ, καταστράφηκε σε επίθεση το Σάββατο κατά τη διάρκεια κοινής αμερικανο-ισραηλινής βομβαρδιστικής εκστρατείας. Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν αναλάβει την ευθύνη ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι έλαβε χώρα επίθεση.

Φαίνεται ότι πρόκειται για την πιο θανατηφόρα επίθεση στην συνεχιζόμενη αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών. Αρκετά βίντεο και εικόνες που επαληθεύτηκαν από τους New York Times έδειξαν ότι τουλάχιστον το μισό διώροφο σχολείο καταστράφηκε από την έκρηξη.

Μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ερυθράς Ημισελήνου φαίνονταν δίπλα σε οικογένειες να ψάχνουν απεγνωσμένα τα ερείπια, τα οποία ήταν γεμάτα με σχολικά βιβλία και τσάντες με βιβλία καλυμμένες με αίμα και στάχτη. Τμήματα του κτιρίου προεξείχαν από τα ερείπια, με ορατά κομμάτια πολύχρωμων τοιχογραφιών σε αυτά που κάποτε ήταν οι τοίχοι του σχολείου. Τα θρανία ήταν γεμάτα με συντρίμμια.

Οι ΗΠΑ αρνούνται ότι γνώριζαν για την επίθεση

Το περιστατικό καταδικάστηκε από την UNESCO, τον οργανισμό πολιτισμού και εκπαίδευσης των Ηνωμένων Εθνών, και την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια για την εκπαίδευση, Μαλάλα Γιουσαφζάι. Η σκόπιμη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, νοσοκομείο ή οποιαδήποτε άλλη μη στρατιωτική δομή αποτελεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

i2.jpg

«Το Υπουργείο Πολέμου θα το διερευνούσε αν επρόκειτο για δική μας επίθεση και θα τους παρέπεμπα το ερώτημά σας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. Οι αρχές στην Τεχεράνη την ίδια στιγμή απηύθυναν έκκληση για διεθνή δράση και αλληλεγγύη, καθώς πολλά νοσοκομεία και σχολεία επηρεάστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στη χώρα, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο χώρες «συνεχίζουν να βομβαρδίζουν αδιακρίτως κατοικημένες περιοχές, χωρίς να παραλείπουν νοσοκομεία, σχολεία, εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου ούτε πολιτιστικά μνημεία».

1772534637113-834218614-i.jpg

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς η σύγκρουση εξαπλωνόταν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν στόχους στο Ντουμπάι, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν το Σαββατοκύριακο, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αραγκτσί: «Τα κορμιά τους κομματιάστηκαν. Είστε εν ψυχρώ δολοφόνος»

Ο Αμπάς Αραγκτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κοινοποίησε μια αεροφωτογραφία που δείχνει να σκάβονται μαζικοί τάφοι για να ταφούν «αθώα» κορίτσια. Στην ίδια ανάρτηση, ο Αραγκτσί επιτέθηκε στον Τραμπ και την αποκάλεσε «εν ψυχρώ» δολοφόνο Το NDTV δεν μπόρεσε όπως διευκρινίζει να επαληθεύσει την αυθεντικότητα της εικόνας.

«Αυτοί είναι τάφοι που σκάβονται για περισσότερα από 160 αθώα νεαρά κορίτσια που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό ενός δημοτικού σχολείου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τα σώματά τους έγιναν κομμάτια. Έτσι φαίνεται στην πραγματικότητα η "διάσωση" που υποσχέθηκε ο κ. Τραμπ. Από τη Γάζα μέχρι το Μινάμπ, αθώοι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», έγραψε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter).

Τουλάχιστον 787 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

