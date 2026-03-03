Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

Η κρίση στην Μέση Ανατολή έχει... εκτινάξει τις αναζητήσεις στην Google με κύριο θέμα την επιστράτευση και τι ισχύει στη χώρα μας

Newsbomb

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
ΕΘΝΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γενικός κανόνας είναι ότι στην κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού (όχι πολέμου), επιστρατεύονται όλες οι σειρές (ΕΣΣΟ) που έλαβαν απολυτήρια τα τελευταία δύο έτη, καθώς επίσης και τα μέλη συγκεκριμένων ειδικοτήτων (ναρκαλιευτές, χειριστές ραντάρ κλπ) και φυσικά οι ειδικοδυναμίτες (ΟΥΚ, πεζοναύτες, ΛΟΚ κλπ).

Αναλυτικά:

α) Κατάσταση ειδικής (συγκεκριμένες ειδικότητες) ή μερικής (συγκεκριμένες περιοχές) επιστράτευσης (πορτοκαλί συναγερμός):

Καλούνται με Φύλλα Ατομικής Προσκλήσεως (τα οποία επιδίδονται από την αστυνομία όλο το 24ώρο) οι υπόχρεοι να παρουσιαστούν στις μονάδες που αναγράφουν πάνω τα ΦΑΠ μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται. Στις περιοχές πρώτης γραμμής το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται ως ΑΜΕΣΑ και όχι πέραν των 2-4 ωρών (τελευταία μερική επιστράτευση έγινε στο ανατολικό αιγαίο τον Γενάρη του 1996 και όριζε χρονικό διάστημα 2 ωρών). Στις υπόλοιπες περιοχές το χρονικό περιθώριο αυξάνεται ανάλογα με την απόσταση. Οι μετακινήσεις προς τη μονάδα και πίσω (μετά τη λήξη) είναι δωρεάν και γίνονται με ειδικά κουπόνια που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ΦΑΠ.

Εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μετάβαση στο χρονικό περιθώριο που τίθεται (γιατί πχ βρίσκεσαι σε ταξίδι ή δεν υπάρχουν συγκοινωνιακά μέσα κ.λπ) τότε ΑΜΕΣΑ μεταβαίνεις στο Στρατόπεδο Προώθησης Εφέδρων (υπάρχουν πολλά σε κάθε νομό), το οποίο αναλαμβάνει από εκεί και πέρα την υποχρέωση είτε να σε προωθήσει στη μονάδα σου ή να σε εντάξει σε άλλη μονάδα σε συνεννόηση με το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπάρχουν δύο φάσεις επιστράτευσης. Στην πρώτη φάση καλούνται όσοι είναι κάτω των 41 ετών και στην δεύτερη οι μεταξύ 41 και 45 ετών. Οι μεγαλύτεροι των 45 ετών απαλλάσσονται προσωρινά της ειδικής και μερικής επιστράτευσης. Πρακτικά όμως όσοι έχουν πράσινα φύλλα πορεία είναι αυτοί που θα κληθούν πρώτοι. Όσοι έχουν λευκά ανήκουν στη Β΄ Φάση! Υπάρχουν άτομα που έχουν λευκά φύλλα πορεία σε ηλικία μικρότερη των 41 ετών, αυτοί δεν έχουν κρίσιμη ειδικότητα γι΄αυτό και δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Έστω υπόψη ότι συγκεκριμένες ειδικότητες έχουν και άλλα χρώματα φύλλων πορείας. Στην περίπτωση αυτή ήδη γνωρίζουν τι να πράξουν και αν το έχουν ξεχάσει πρέπει να απευθυνθούν στις στρατολογικές υπηρεσίες, γιατί συνήθως αυτοί έχουν απόρρητες οδηγίες.

Όλοι οι έφεδροι (όσοι δηλαδή έχουν ολοκληρώσει τη θητεία μας) έχουμε λάβει Ειδικό Φύλλο Πορείας. Πάνω στο ΕΦΠ αναγράφονται ειδικοί κωδικοί, για τους οποίους έχετε ενημερωθεί από την μονάδα σας και δεν γράφω περαιτέρω λεπτομέρειες γιατί έχουν υπαχθεί σε καθεστώς απορρήτων. Όσοι δεν θυμάστε που αντιστοιχούν οι κωδικοί μπορείτε να μεταβείτε στην στρατολογική υπηρεσία της περιοχής σας. Οι κάτοχοι λευκών ΕΦΠ μεταβαίνουν ΟΠΟΥ ΔΙΑΤΑΧΘΟΥΝ, αλλά όπως είπαμε εντάσσονται στη β΄ φάση, οπότε θεωρητικά θα τους έρθει στο σπίτι ειδοποίηση. Καλόν είναι να έχετε δηλώσει την στρατολογική σας υπηρεσία για τις μεταβολές των διευθύνσεων κατοικίας, γιατί την κρίσιμη ώρα θα σπαταλώνται κρίσιμες δυνάμεις για να σας ψάχνουν ενώ εσείς ίσως ήδη έχετε μεταβεί στις μονάδες σας.

β) Κατάσταση Γενικής Επιστράτευσης – Κόκκινος Συναγερμός – Πόλεμος

Στην κατάσταση αυτή όσον αφορά τις ηλικίες ισχύουν ότι και παραπάνω. Φυσικά μέσα στον κανονισμό ορίζεται ότι τα όρια ηλικίας μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας, χωρίς να ορίζεται η μικρότερη ή η μεγαλύτερη ηλικία. Πρακτικά στην εμπόλεμη κατάσταση, καλούνται να πολεμήσουν ΟΛΟΙ οι ικανοί να κρατάνε όπλο.

γ)Τι έγγραφα φέρουν μαζί τους όσοι καλούνται:

  • Το ΦΑΠ που του έστειλε η Επιστρατεύουσα Αρχή.
  • Το Ειδικό Φύλλο Πορείας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:31LIFESTYLE

Mooné Rahimi: Η πανέμορφη Ιρανή που ξεσήκωσε το διαδίκτυο με τον «χορό του Τραμπ»

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της αποστολής φρεγατών και F16 στην Κύπρο ο Τσίπρας - «Ελλάδα και Κύπρος να μη γίνουν μέρος του πολέμου»

10:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν κατακόρυφα τον υδράργυρο - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Χόκινγκ: Η αλήθεια πίσω από τις γυναίκες με μπικίνι δίπλα του στα αρχεία Έπσταϊν

10:12ΕΘΝΙΚΑ

Στην Κύπρο ο Δένδιας: Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Πάλμα

10:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αλλαγή ΚΑΔ χωρίς πρόστιμο έως την 1η Ιουνίου - Πώς γίνεται η αυτόματη αντιστοίχιση

10:03LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν το πιστεύω» - Το όνειρό της έγινε πραγματικότητα - Έπαιξε στο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος»

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ουρές» στα βενζινάδικα: Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιοι ηγέτες έχουν σκοτωθεί και ποιοι επέζησαν; Από τον Χαμενεϊ στον Λαριτζανί

09:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει «πακέτο» Τζολάκη και Μουζακίτη η Γιουβέντους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

09:38WHAT THE FACT

Δύο χώρες θα επιβίωναν αν ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος που θα σκότωνε πέντε δισεκατομμύρια

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με δράση σε Premier League και Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο

09:35LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η επίσημη αιτία θανάτου του ηθοποιού που έπασχε από ALS

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπυραυλικά συστήματα και φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ έπιασε 40χρονο να αφαιρεί καλώδια χαλκού βάρους 70 κιλών

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF «εξουσιοδοτήθηκαν να προελάσουν» στον Λίβανο- Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε drones κατά του Ισραήλ

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός οδηγός δικύκλου σε τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο σχέδιο δολοφονίας του Χαμενεΐ - Το Ισραήλ χάκαρε τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης, και χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη

09:11Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Crash test για την κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν -Τι εξετάζει το Μαξίμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

10:03LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν το πιστεύω» - Το όνειρό της έγινε πραγματικότητα - Έπαιξε στο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Χόκινγκ: Η αλήθεια πίσω από τις γυναίκες με μπικίνι δίπλα του στα αρχεία Έπσταϊν

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ουρές» στα βενζινάδικα: Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος

10:31LIFESTYLE

Mooné Rahimi: Η πανέμορφη Ιρανή που ξεσήκωσε το διαδίκτυο με τον «χορό του Τραμπ»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

09:38WHAT THE FACT

Δύο χώρες θα επιβίωναν αν ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος που θα σκότωνε πέντε δισεκατομμύρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ