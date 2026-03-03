Επικοινωνία Τασούλα - Χριστοδουλίδη: Τη συμπαράσταση της Ελλάδας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Τη συμπαράσταση της Ελλάδας σε αυτές τις κρίσιμες για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι κ.κ. Τασούλας και Χριστοδουλίδης συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες Δευτέρα, για τις εξελίξεις γύρω από τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Ο κύριος Τασούλας είχε επικοινωνία και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και για την στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο. Επίσης, υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.